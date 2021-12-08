Американский немец: новый Volkswagen Amarok 2022 показали на официальных изображениях

Volkswagen Amarok второго поколения породнится с Ford Ranger. Пикап станет агрессивнее на вид.

Опубликованы официальные рендеры Volkswagen Amarok второй генерации. Пикап презентуют в середине 2022 года и с осени он поступит в продажу. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

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Новый Volkswagen Amarok запустят в производство на заводах в Аргентине и ЮАР. Разрабатывали его совместно с Ford и он построен на рамной платформе пикапа Ford Ranger новейшего поколения.

[ + – ] В салоне появились виртуальная приборка и большой сенсорный дисплей Фото: Volkswagen

Volkswagen Amarok 2022 выглядит агрессивнее собрата. У него выраженные колесные арки, стреловидные светодиодные фары и широкая решетка радиатора. На рендерах показана экстремальная версия Wildtrack с внедорожной резиной и защитным пластиковым обвесом.

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Салон Volkswagen Amarok практически полностью повторяет интерьер Ford Ranger 2022. У него позаимствовали и рычаг КПП, и цифровую панель приборов, и большой тачскрин портретного формата. А вот руль знаком по Volkswagen Touareg.

[ + – ] Пикап сохранит турбодизели объемом 2,0 и 3,0 л Фото: Volkswagen

Ожидается, что пикап Volkswagen Amarok сохранит турбодизели объемом 2,0 и 3,0 л. Позже линейку возможно расширят гибридная модификация и мощный заряженный Amarok R.

На выбор предложат 6-ступенчатую механическую КПП и новый 10-ступенчатый автомат. Новый Volkswagen Amarok 2022 будет доступен с задним, подключаемым полным или постоянным полным приводом.

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