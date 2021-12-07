Новый Hyundai Tucson подготовили к бездорожью: фото и подробности кроссовера

Кроссовер Hyundai Tucson получил новую внедорожную версию. У авто богатая комплектация.

Линейку Hyundai Tucson 2022 расширила модификация XRT. Она больше рассчитана на бездорожье, чем стандартный кроссовер. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] На крыше появились рейлинги для багажника Фото: Hyundai

Новый Hyundai Tucson XRT узнается, прежде всего, по выраженному пластиковому обвесу в нижней части кузова. Также появились подножки и рейлинги для багажника на крыше. Кроссовер получил новые зеркала заднего вида, фаркоп и особые 19-дюймовые диски с внедорожной резиной.

Важно

Лучше Porsche: новый электрокроссовер Kia приятно удивил управляемостью (видео)

Салон Hyundai Tucson XRT отделан более выносливой тканью. Комплектация кроссовера расширена и включает бесключевой доступ со смартфона, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла и двери багажника, подогрев сидений, 19,25-дюймовый дисплей и беспроводное зарядное устройство.

[ + – ] Оснащение включает 19-дюймовые диски с внедорожной резиной Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Tucson XRT дебютировал на американском рынке, где его комплектуют исключительно 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 187 л. с. Цены стартуют с 32 625 долларов за переднеприводную версию и $34 125 – за полноприводную. Не исключено, что в других странах модель получит другие двигатели.

Ранее Фокус рассказывал о внедорожной версии Toyota Land Cruiser 300. Ее будут выпускать под заказ.