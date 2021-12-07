Новый Hyundai Tucson подготовили к бездорожью: фото и подробности кроссовера
Кроссовер Hyundai Tucson получил новую внедорожную версию. У авто богатая комплектация.
Линейку Hyundai Tucson 2022 расширила модификация XRT. Она больше рассчитана на бездорожье, чем стандартный кроссовер. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Hyundai Tucson XRT узнается, прежде всего, по выраженному пластиковому обвесу в нижней части кузова. Также появились подножки и рейлинги для багажника на крыше. Кроссовер получил новые зеркала заднего вида, фаркоп и особые 19-дюймовые диски с внедорожной резиной.Важно
Салон Hyundai Tucson XRT отделан более выносливой тканью. Комплектация кроссовера расширена и включает бесключевой доступ со смартфона, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла и двери багажника, подогрев сидений, 19,25-дюймовый дисплей и беспроводное зарядное устройство.
Кроссовер Hyundai Tucson XRT дебютировал на американском рынке, где его комплектуют исключительно 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 187 л. с. Цены стартуют с 32 625 долларов за переднеприводную версию и $34 125 – за полноприводную. Не исключено, что в других странах модель получит другие двигатели.
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