Новий Hyundai Tucson підготували до бездоріжжя: фото та подробиці кросовера

Кросовер Hyundai Tucson отримав нову позашляхову версію. В авто багата комплектація.

Лінійку Hyundai Tucson 2022 розширила модифікація XRT. Вона більше розрахована на бездоріжжя, ніж стандартний кросовер. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] На даху з'явилися рейлінги для багажника Фото: Hyundai

Новий Hyundai Tucson XRT упізнаваний, перш за все, по вираженому пластиковому обвісу в нижній частині кузова. Також з'явилися підніжки та рейлінги для багажника на даху. Кросовер отримав нові дзеркала заднього виду, фаркоп і спеціальні 19-дюймові диски з позашляховою гумою.

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Салон Hyundai Tucson XRT оброблений витривалішою тканиною. Комплектація кросовера розширена та включає безключовий доступ зі смартфона, двозонний клімат-контроль, електропривод крісла водія та дверей багажника, підігрів сидінь, 19,25-дюймовий дисплей і бездротовий зарядний пристрій.

[ + – ] Оснащення включає 19-дюймові диски із позашляховою гумою Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Tucson XRT дебютував на американському ринку, де його комплектують виключно 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 187 к. с. Ціни стартують із 32 625 доларів за передньопривідну версію та $34 125 – за повнопривідну. Ймовірно, що в інших країнах модель отримає інші двигуни.

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