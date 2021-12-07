Новий Hyundai Tucson підготували до бездоріжжя: фото та подробиці кросовера
Кросовер Hyundai Tucson отримав нову позашляхову версію. В авто багата комплектація.
Лінійку Hyundai Tucson 2022 розширила модифікація XRT. Вона більше розрахована на бездоріжжя, ніж стандартний кросовер. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Hyundai Tucson XRT упізнаваний, перш за все, по вираженому пластиковому обвісу в нижній частині кузова. Також з'явилися підніжки та рейлінги для багажника на даху. Кросовер отримав нові дзеркала заднього виду, фаркоп і спеціальні 19-дюймові диски з позашляховою гумою.Важливо
Салон Hyundai Tucson XRT оброблений витривалішою тканиною. Комплектація кросовера розширена та включає безключовий доступ зі смартфона, двозонний клімат-контроль, електропривод крісла водія та дверей багажника, підігрів сидінь, 19,25-дюймовий дисплей і бездротовий зарядний пристрій.
Кросовер Hyundai Tucson XRT дебютував на американському ринку, де його комплектують виключно 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 187 к. с. Ціни стартують із 32 625 доларів за передньопривідну версію та $34 125 – за повнопривідну. Ймовірно, що в інших країнах модель отримає інші двигуни.
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