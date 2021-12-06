Краще Porsche: новий електрокросовер Kia приємно здивував керованістю (відео)

Результат Kia EV6 у лосиному тесті виявився одним із найкращих серед усіх кросоверів. Випробувачі зазначили відмінну керованість автомобіля.

Електромобіль Kia EV6 успішно впорався з лосиним тестом. Результат нового хетчбека-кросовера виявився дуже високим. Про це повідомляє сайт km77.com, який проводив випробування.

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Новий Kia EV6 2021 пройшов складний маневр на швидкості 78 км/год. Нагадаємо, чудова оцінка ставиться за показник 77 км/год і вище.

[ + – ] Показник електрокросовера — один із найкращих у класі Фото: km77.com

Це один із найкращих результатів серед усіх сучасних кросоверів — попереду залишилася лише Tesla Model Y (83 км/год). Корейський електромобіль випередив електрокросовери Skoda Enyaq iV (67 км/год), Volkswagen ID.4 (73 км/год) і навіть Porsche Taycan Cross Turismo (77 км/год).

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У випробуванні брала участь 229-сильна задньопривідна версія Kia EV6 із 20-дюймовими дисками литими. Тест-пілот зазначив безпечну та передбачувану керованість, а також точне кермо.

[ + – ] Випробувачі зазначили безпечну керованість кросовера

Нагадаємо, що лосиним тестом називають маневр подвійної переставки, що імітує різкий об'їзд перешкоди, яка раптово з'явилася на дорозі. Винайшли його в Скандинавії, де на трасу часто вибігають лосі й інші тварини, що загрожує авто.

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