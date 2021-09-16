Tesla Model Y приємно здивувала на лосиному тесті (відео)

Електричний кросовер Tesla Model Y з відзнакою пройшов лосиний тест. Складний маневр дався йому на швидкості 83 км/год, що вважається дуже високим показником.

Нагадаємо, що лосиний тест перевіряє стійкість автомобіля під час складного маневру з об'їзду перешкоди, яка несподівано з'явилася. Вигадали його в скандинавських країнах, адже там нерідко на дорогу вибігають лосі або олені.

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Випробування Tesla Model Y проводилися не в Скандинавії, а в Іспанії. Електромобіль похвалили за відмінну роботу систему стабілізації, а також відзначили хороші налаштування рульового управління і підвіски.

[ + – ] Ось як Tesla Model Y проходить лосиний тест

Варто зазначити, що Tesla Model Y повторив досягнення родинного седана Model 3 — ця модель також пройшла лосиний тест на 83 км/год. Таку ж саму швидкість розвинув і Ford Focus, а електрокар Porsche Taycan показав 81 км/год.

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Електромобіль Тесла показав кращий результат серед кросоверів і трохи не дотягнув до абсолютного рекорду 85 км/год. Встановив його Citroen Xantia V6 із гідропневматичною підвіскою ще в 1999 році.

[ + – ] У процесі тесту відзначили відмінну роботу системи стабілізації Фото: km77.com

Раніше Фокус писав про те, що найшвидша Tesla встановила новий світовий рекорд швидкості.

Розповідали ми і те, як Tesla вимагала $23 тис. за заміну батареї, а власник полагодив авто за $5 тис.

І в той час, як британський стартап рятує класичні авто зі звалища, перетворюючи їх на електричні, на Мюнхенському автосалоні без шуму і хайпу представили дуже незвичайний кросовер Tesla Model Y з бензиновим двигуном.