Tesla Model S Plaid стала найшвидшим серійним електромобілем, проїхавши Нюрбургринг за 7:35.579 хвилин (відео)

3-моторна Tesla Model S Plaid потужністю 1 034 к. с. випередила рекордсмена 2019 року Porsche Taycan Turbo (680 к. с.) майже на 11 секунд, встановивши офіційний світовий рекорд швидкості для серійних електромобілів на Нюрбургринзі.

Про це в своєму Twitter повідомив глава компанії Tesla, Ілон Маск. При цьому він додав, що автомобіль був повністю у заводській конфігурації без яких-небудь доопрацювань. При цьому, шведський пілот Андреас Сімонсен зумів проїхати Північну петлю Нюрбургринга із середньою швидкістю 166,32 км/год за 7:30.909 і 7:35.579 хвилин.

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[ + – ] Відео рекордного заїзду Tesla Model S Plaid із технологіями телеметрії

Справа в тому, що для порівняння з минулими досягненнями вказується також час на укороченій дистанції довжиною 20,6 км. Тоді як зараз компанія Nürburgring GmbH фіксує рекорди кола на його повній довжині — 20,832 км.

До речі, Порше Тайкан Турбо показав час 7:42.34 хв якраз на коротшій дистанції. Після чого Ілон Маск пообіцяв встановити рекорд Нюрбургринга і стримав обіцянку.

[ + – ] Ілон Маск написав у Твітері, що автомобіль був повністю у заводській конфігурації Фото: Twitter

Серійна Tesla Model S Plaid дебютувала в червні цього року. Її тримоторна силова установка розвиває сумарну потужність 1 034 к. с., з 0 до 100 км/год розганяється за 2,1 секунди і проїжджає на одному заряді 637 км (по циклу WLTP).

[ + – ] Сумарна потужність трьох електромоторів 1 034 к.с. Фото: Tesla [ + – ] З 0 до 100 км/год розганяється за 2,1 секунди Фото: Tesla [ + – ] Проїжджає на одному заряді 637 км (по циклу WLTP) Фото: Tesla

Ілон Маск уже анонсував доопрацювання Model S Plaid. І з новим аеродинамічним обвісом, вуглець-керамічними гальмами і на трекових шинах, модель повинна проїхати Нордшляйфе ще швидше. А прагнути є до чого.

Адже Фокус уже розповідав, як трекове дрібносерійне електричне купе Nio EP9 промчало 20,832 км Північної петлі за 6:45.90 хв, а спортпрототип Volkswagen ID. R узагалі за 6:05.336 хв.

Раніше ми також повідомляли про першу Tesla з бензиновим мотором і яка ще на 10 000 євро дешевше.