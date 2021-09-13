Самая быстрая Tesla Model S Plaid проехала Нюрбургринг за 7:35.579 минут: новый мировой рекорд (видео)

3-моторная Tesla Model S Plaid мощностью 1034 л.с. опередила рекордсмена 2019 года Porsche Taycan Turbo (680 л.с.) почти на 11 секунд, установив официальный мировой рекорд скорости для серийных электромобилей на Нюрбургринге.

Об этом в своем Twitter сообщил глава компании Tesla, Илон Маск. При этом он добавил, что автомобиль был полностью в заводской конфигурации без каких-либо доработок. При этом, шведский пилот Андреас Симонсен сумел проехать Северную петлю Нюрбургринга со средней скоростью 166,32 км/ч за 7:30.909 и 7:35.579 минут.

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[ + – ] Видео рекордного заезда Tesla Model S Plaid с телеметрией

Дело в том, что для сравнения с прошлыми достижениями указывается также время на укороченной дистанции длиной 20,6 км. Тогда как сейчас компания Nürburgring GmbH фиксирует рекорды круга на его полной длине — 20,832 км.

Кстати, Порше Тайкан Турбо показал время 7:42.34 мин как раз на более короткой дистанции. После чего Илон Маск пообещал установить рекорд Нюрбургринга и сдержал обещание.

[ + – ] Илон Маск написал в Твиттере, что автомобиль был полностью в заводской конфигурации Фото: Twitter

Серийная Tesla Model S Plaid дебютировала в июне этого года. Ее трехмоторная силовая установка развивает суммарную мощность 1034 л.с., с 0 до 100 км/ч разгоняется за 2,1 секунды и проезжает на одном заряде 637 км (по циклу WLTP).

[ + – ] Суммарная мощность трех электромоторов 1034 л.с. Фото: Tesla [ + – ] С 0 до 100 км/ч разгоняется за 2,1 секунды Фото: Tesla [ + – ] Проезжает на одном заряде 637 км (по циклу WLTP) Фото: Tesla

Илон Маск уже анонсировал доработки Model S Plaid. И с новым аэродинамическим обвесом, углерод-керамическими тормозами и на трековых шинах, модель должна проехать Нордшляйфе еще быстрее. А стремиться есть к чему.

Ведь Фокус уже рассказывал, как трековое мелкосерийное электрическое купе Nio EP9 промчалось 20,832 км Северной петли за 6:45.90 мин, а спортпрототип Volkswagen ID. R и вовсе за 6:05.336 мин.

Ранее мы также сообщали про первую Tesla с бензиновым мотором и которая еще на 10 000 евро дешевле.