Британський стартап рятує класичні авто зі звалища, перетворюючи їх на електричні (фото)

Батареї від Nissan Leaf і Tesla ставлять на колеса ретро-машини, на які їхні власники махнули рукою.

Компанія London Electric Cars (Великобританія), створена Метью Квіттером, займається тим, що переобладнує ретро-автомобілі на екологічно чисті, завдяки акумуляторам Nissan Leaf і Tesla.

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Про це повідомляє видання euronews.com.

Першим "воскреслим" авто став Morris Minor 1953 випуску, що належить Квіттеру. Оснастивши його батареєю, Метью подумав, а чому б не запропонувати таку ж послугу й іншим автовласникам? Тепер у нього є команда з 10-ти чоловік, які допомагають переробляти машини.

Оскільки кожна переробка виконується індивідуально, на переобладнання автомобіля може піти до 6-ти місяців, а цінник стартує з 29 тис. євро. Однак, оскільки електромобілі в Великобританії звільнені від транспортного податку, власникам потрібно платити тільки за електрику. У підсумку, мати електрокар значно дешевше, ніж класичну машину.

Квіттер каже, що для нього дуже важливо зберегти більшість оригінальних деталей ретрокарів. І в цьому йому допомагає 3D-принтер і літій-іонні елементи. А той факт, що старовинні автомобілі не оснащені сучасними аксесуарами, такими як гідропідсилювач керма або супутникова навігація, полегшує процес переобладнання.

[ + – ] Авто Morris Minor 1953 року

На рахунку в інженерів перероблені Mini, Land Rover, Lancia B2, Bentley T2, машина лондонського таксі, Bond Bug родом із 1970-х.

Сьогодні London Electric Cars співпрацює з іншими компаніями, які переробляють звичайні авто на електричні. Наприклад, її партнером є Lunaz Design, яка спеціалізується на переобладнанні Rolls-Royce і частку в якій має Девід Бекгем.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Tesla зажадала за ремонт електрокара більше $22 тис., а виявилося, що авто можна відремонтувати всього за $5 тис.