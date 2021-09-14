Tesla вимагала $23 тис. за заміну батареї: власник знайшов спосіб полагодити авто за $5 тис. (Відео)

Чоловікові виставили рахунок, сума якого відповідала вартості його електромобіля, купленого в 2013 році.

Коли акумуляторна батарея машини Tesla Model S P85 перестала тримати заряд, її власник, YouTube-блогер Тайлер Гувер, звернувся до компанії-виробника з проханням замінити батарею. Оскільки гарантія на автомобіль закінчилася, у Tesla заявили, що ремонт обійдеться в $22,5 тис. Гувер вирішив знайти інших майстрів.

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Про це повідомляє видання vice.com

Гувер вирішив розповісти свою історію на власному YouTube-каналі Hoovie's Garage. За словами блогера, Tesla Model S він придбав у 2013 році, і тоді вона коштувала трохи більше $22,5 тис. — рахунку, виставленого виробником за ремонт. Світло та всі без винятку дисплеї авто працювали справно, проте власник отримав сповіщення через призначений для користувача інтерфейс про те, що максимальний заряд батареї зменшився, через що машина зможе проїхати не більше 80 км. До того ж термін 8-річної гарантії вже добігав кінця.

Ця історія зачепила іншого блогера — Річа Бенуа. В результаті, Річ зміг знайти механіка, який діагностував проблему та відремонтував електрокар приблизно за $5 тис., що на 75% менше, ніж запрошувала компанія-виробник.

"Ми намагаємося дати людям можливість вибору, — сказав Бенуа журналістам. — Tesla вам вибору не дає".

Бенуа вважає, що Tesla виконала велику роботу в області маркетингу, представивши покупцям свої авто як суперскладні механізми, для ремонту яких обов'язково потрібні сертифіковані фахівці. Він також зазначив, що в більшості випадків ремонтні роботи неможливо провести через програмні замки. "Tesla — це, перш за все, компанія-розробник програмного забезпечення", — сказав блогер.

"Tesla недавно випустила Toolbox — набір діагностичного програмного забезпечення, яке розповість ремонтній майстерні або власнику, що не так з автомобілем. Будь-хто охочий може придбати доступ до Toolbox, але це коштує $3 тис. на рік або $100 за 24 години", — пише видання .

Запчастини повинні встановлюватися тільки сертифікованим дилерським центром Tesla. Виникає питання, як Бенуа і його команда замінили батарею в авто Гувера?

"У багатьох випадках нам не обов'язково потрібен Toolbox, хоча він спростив би наше життя в 10 разів... Tesla блокує доступ до автомобілів, наскільки це можливо, встановлюючи жорсткі обмеження. Але все ж у нас є альтернативні способи, що дозволяють дістатися до "начинки", — прокоментував Річ.

"Те, що Tesla робить із ПЗ для своїх електрокарів, нагадує політику Apple щодо iPhone. Такі проблеми як заміна акумулятора в електрокарі Tesla або ремонт смартфона iPhone говорять про одне — ми потребуємо в законодавстві право на ремонт. Виробники не хочуть, щоб ми ремонтували наші власні речі, і ускладнюють це, якщо не унеможливлюють. Але ситуація може змінитися. У липні президент Байден підписав указ, покликаний спростити ремонт гаджетів", — підсумовує видання.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідникам вдалося розробити дуже легкий і потужний акумулятор.