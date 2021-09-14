Tesla требовала $23 тыс. за замену батареи: владелец нашел способ починить авто за $5 тыс. (видео)

Мужчине выставили счет за ремонт, сумма которого соответствовала стоимости его электромобиля, купленного в 2013 году.

Когда аккумуляторная батарея машины Tesla Model S P85 перестала держать заряд, ее владелец, YouTube-блогер Тайлер Гувер, обратился к компании-производителю с просьбой заменить батарею. Так как гарантия на автомобиль истекла, в Tesla заявили, что ремонт обойдется в $22,5 тыс. Гувер решил найти других мастеров.

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Об этом сообщает издание vice.com

Гувер решил рассказать свою историю на собственном YouTube-канале Hoovie's Garage. По словам блогера, Tesla Model S он приобрел в 2013 году, и тогда она стоила чуть более $22,5 тыс. — счета, выставленного производителем за ремонт. Свет и все дисплеи авто работали исправно, однако владелец получил оповещение через пользовательский интерфейс о том, что максимальный заряд батареи уменьшился, из-за чего машина сможет проехать не более 80 км. К тому же, срок 8-летней гарантии уже подходил к концу.

Эта история зацепила другого блогера — Рича Бенуа. В результате, Рич смог найти механика, который диагностировал проблему и отремонтировал электрокар примерно за $5 тыс., что на 75% меньше, чем запрашивала компания-производитель.

"Мы пытаемся дать людям возможность выбора", — сказал Бенуа журналистам. "Tesla вам выбора не дает".

Бенуа считает, что Tesla проделала большую работу в области маркетинга, представив покупателям свои авто, как супер-сложные механизмы, для ремонта которых обязательно требуются сертифицированные специалисты. Он также отметил, что в большинстве случаев ремонтные работы невозможно провести из-за программных замков. "Tesla — это, прежде всего, компания-разработчик программного обеспечения", — заключил блогер.

"Tesla недавно выпустила Toolbox — набор диагностического программного обеспечения, которое расскажет ремонтной мастерской или владельцу, что не так с автомобилем. Любой желающий может приобрести доступ к Toolbox, но это стоит $3 тыс. в год или $100 за 24 часа", — пишет издание.

Запчасти должны устанавливаться только сертифицированным дилерским центром Tesla. Возникает вопрос, как Бенуа и его команда заменили батарею в авто Гувера?

"Во многих случаях нам не обязательно нужен Toolbox, хотя он упростил бы нашу жизнь в 10 раз… Tesla блокирует доступ к автомобилям, насколько это возможно, устанавливая жесткие ограничения. Но все же у нас есть альтернативные способы, позволяющие добраться до "начинки", — прокомментировал Рич.

"То, что Tesla делает с ПО для своих электрокаров, напоминает политику Apple в отношении iPhone. Такие проблемы, как замена аккумулятора в электрокаре Tesla или ремонт смартфона iPhone говорят об одном — мы нуждаемся в законодательстве о праве на ремонт. Производители не хотят, чтобы мы чинили наши собственные вещи, и затрудняют это, если не делают невозможным. Но ситуация может измениться. В июле президент Байден подписал указ, призванный упростить ремонт гаджетов", — заключает издание.

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