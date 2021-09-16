Британский стартап спасает классические авто со свалки, превращая их в электрические (фото)
Батареи от Nissan Leaf и Tesla ставят на колеса ретро-машины, на которые их владельцы махнули рукой.
Компания London Electric Cars (Великобритания), сознанная Мэтью Куиттером, занимается тем, что переоборудует ретро-автомобили в экологически чистые благодаря аккумуляторам Nissan Leaf и Tesla.
Об этом сообщает издание euronews.com.
Первым "воскрешенным" авто стал Morris Minor 1953 года выпуска, принадлежащий Куиттеру. Оснастив его батареей, Мэтью подумал, а почему бы не предложить такую же услугу и другим автовладельцам? Теперь у него есть команда из 10-ти человек, которые помогают переделывать машины.
Поскольку каждая переделка выполняется индивидуально, на переоборудование автомобиля может уйти до 6-ти месяцев, а ценник стартует с 29 тыс. евро. Однако, поскольку электромобили в Великобритании освобождены от транспортного налога, владельцам нужно платить только за электричество. В итоге, меть электрокар значительно дешевле, чем классическую машину.
Куиттер говорит, что для него очень важно сохранить большинство оригинальных деталей ретрокаров. И в этом ему помогает 3D-принтер и литий-ионные элементы. А тот факт, что старинные автомобили не оснащены современными аксессуарами, такими как гидроусилитель руля или спутниковая навигация, облегчает процесс переоборудования.
На счету у инженеров переделанные Mini, Land Rover, Lancia B2, Bentley T2, машина лондонского такси, Bond Bug родом из 1970-х.
Сегодня London Electric Cars сотрудничает с другими компаниями, которые переделывают обычные авто в электрические. Например, ее партнером является Lunaz Design, которая специализируется на переоборудовании Rolls-Royce и долю в которой имеет Дэвид Бекхэм.
Ранее мы сообщали о том, что компания Tesla потребовала за ремонт электрокара более $22 тыс., а оказалось, что авто можно отремонтировать всего за $5 тыс.