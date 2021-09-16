Tesla Model Y приятно удивила на лосином тесте (видео)

Электрический кроссовер Tesla Model Y с отличием прошел лосиный тест. Сложный маневр дался ему на скорости 83 км/ч, что считается очень высоким показателем.

Напомним, что лосиный тест проверяет устойчивость автомобиля во время сложного маневра по объезду неожиданно появившегося препятствия. Придумали его в скандинавских странах, ведь там нередко на дорогу выбегают лоси или олени.

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Испытания Tesla Model Y проводились не в Скандинавии, а в Испании. Электромобиль похвалили за отличную работу систему стабилизации, а также отметили хорошие настройки рулевого управления и подвески.

[ + – ] Вот как Tesla Model Y проходит лосиный тест

Следует отметить, что Tesla Model Y повторил достижение родственного седана Model 3 – эта модель также прошла лосиный тест на 83 км/ч. Такую же скорость развил и Ford Focus, а электрокар Porsche Taycan показал 81 км/ч.

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Электромобиль Тесла показал лучший результат среди кроссоверов и чуть-чуть не дотянул до абсолютного рекорда в 85 км/ч. Установил его Citroen Xantia V6 с гидропневматической подвеской еще в 1999 году.

[ + – ] В ходе теста отметили отличную работу системы стабилизации Фото: km77.com

Ранее Фокус писал о том, что самая быстрая Tesla установила новый мировой рекорд скорости.

Рассказывали мы и том, как Tesla требовала $23 тыс. за замену батареи, а владелец починил авто за $5 тыс.

И в то время, как британский стартап спасает классические авто со свалки, превращая их в электрические, на Мюнхенском автосалоне без шума и хайпа представили очень необычный кроссовер Tesla Model Y с бензиновым двигателем.