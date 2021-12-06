Лучше Porsche: новый электрокроссовер Kia приятно удивил управляемостью (видео)

Результат Kia EV6 в лосином тесте оказался одним из самых лучших среди всех кроссоверов. Испытатели отметили отличную управляемость автомобиля.

Электромобиль Kia EV6 успешно справился с лосиным тестом. Результат нового хэтчбека-кроссовера оказался очень высоким. Об этом сообщает сайт km77.com, проводивший испытание.

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Новый Kia EV6 2021 прошел сложный маневр на скорости в 78 км/ч. Напомним, отличная оценка ставится за показатель 77 км/ч и выше.

[ + – ] Показатель электрокроссовера - один из лучших в классе Фото: km77.com

Это один из самых лучших результатов среди всех современных кроссоверов – впереди осталась только Tesla Model Y (83 км/ч). Корейский электромобиль опередил электрокроссоверы Skoda Enyaq iV (67 км/ч), Volkswagen ID.4 (73 км/ч) и даже Porsche Taycan Cross Turismo (77 км/ч).

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В испытании принимала участие 229-сильная заднеприводная версия Kia EV6 с 20-дюймовыми литыми дисками. Тест-пилот отметил безопасную и предсказуемую управляемость, а также точное рулевое управление.

[ + – ] Испытатели отметили безопасную управляемость кроссовера

Напомним, что лосиным тестом называют маневр двойной переставки, имитирующий резкий объезд внезапно появившегося на дороге препятствия. Изобрели его в Скандинавии, где на трассу часто выбегают лоси и другие животные, что несет опасность для авто.

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