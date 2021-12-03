Первые фото нового электрокроссовера от Volvo: у него яркий дизайн и продвинутый автопилот

Polestar 3 станет первой моделью шведской компании, выпускаемой в США. Электрокар получит автопилот.

Опубликованы первые фото Polestar 3. Третья модель от электрического бренда Volvo дебютирует в 2022 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Новый Polestar 3 будут производить на современном предприятии в Чарльстоне (США) и он станет первой моделью шведской марки, выпускаемой на североамериканском континенте. Естественно, именно рынок Штатов станет приоритетным для электрокроссовера. Его конкурентами называют Tesla Model Y, Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC.

[ + – ] Запас хода кроссовера составит не менее 500 км Фото: Volvo

Электромобиль Polestar 3 обклеен камуфляжной пленкой, но можно разглядеть детали его дизайна. Оконная линия кроссовера отличается элегантным изгибом, также обращают на себя внимание тоненькие Т-образные светодиодные фары.

Polestar 3 появится параллельно с Volvo XC90 третьего поколения и позаимствует у него ряд деталей. Вместе с тем, электрический кроссовер будет компактнее и пятиместным (в XC90 семь мест). Кроме того, заявлено, что электрокар получит автопилот с лазерным дальномером лидаром, созданный компанией NVidia.

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Характеристики Polestar 3 держатся в секрете. Скорее всего, электрокроссовер получит два мотора и полный привод, а его запас хода превысит 500 км. К слову, этой же силовой установкой оснастят и флагманский электромобиль Polestar 5.

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