Украинцы активно покупают электромобили: ТОП-20 самых популярных моделей

В Украине стали покупать больше новых электромобилей, хотя по-прежнему преобладают подержанные авто.

За ноябрь в Украине впервые поставили на учет 862 электромобиля. Это немного меньше, чем в октябре, но сразу на 68% больше, чем за налогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Института исследований авторынка.

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Как и прежде, в основном электромобили в Украине покупаются подержанными. Впрочем, доля б/у электрокаров постепенно уменьшается – в ноябре их купили 703, то есть 81,1% от общего количества.

[ + – ] Nissan Leaf - бессменный лидер авторынка Фото: Nissan

Самый популярный электромобиль в подержанном сегменте – по-прежнему Nissan Leaf (166 шт.). Он серьезно опережает Tesla Model 3 (62 авто) и Chevrolet Bolt (46).

ТОП-10 популярных б/у электрокаров:

Nissan Leaf – 166 авто Tesla Model 3 – 62 Chevrolet Bolt – 46 Renault Kango Z.E. – 44 Volkswagen e-Golf – 43 Renault Zoe – 38 Tesla Model S – 38 Tesla Model Y – 27 Volkswagen e-Bora – 25 Tesla Model X – 21

Новых электромобилей украинцы купили 159. В лидерах – премиальные электрокроссоверы.

[ + – ] Среди новых моделей лидирует Audi e-tron Фото: Audi

Самые популярные новые электромобили в Украине:

Audi e-Tron – 23 Mercedes-Benz EQC – 18 Volvo XC40 Recharge – 15 Jaguar i-Pace – 13 Porsche Taycan – 13 Nissan Leaf – 12 Hyundai Ioniq 5 – 10 Honda M-NV – 8 JAC iEVS4 – 5 Volkswagen e-Bora – 5

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Интересная деталь: по количеству электромобилей (свыше 32 тыс.) Украина с большим отрывом превосходит все соседние страны.

Ранее Фокус рассказывал о продажах новых авто в Украине. На рынке — новый лидер.