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Украинцы активно покупают электромобили: ТОП-20 самых популярных моделей

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Электромобили в Украине, продажи электромобилей, самые популярные электромобили
Фото: Motor1.com | Продажи электрокаров увеличились на 68%

В Украине стали покупать больше новых электромобилей, хотя по-прежнему преобладают подержанные авто.

За ноябрь в Украине впервые поставили на учет 862 электромобиля. Это немного меньше, чем в октябре, но сразу на 68% больше, чем за налогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Института исследований авторынка.

Как и прежде, в основном электромобили в Украине покупаются подержанными. Впрочем, доля б/у электрокаров постепенно уменьшается – в ноябре их купили 703, то есть 81,1% от общего количества.

Электромобили в Украине, продажи электромобилей, самые популярные электромобили
Nissan Leaf - бессменный лидер авторынка
Фото: Nissan

Самый популярный электромобиль в подержанном сегменте – по-прежнему Nissan Leaf (166 шт.). Он серьезно опережает Tesla Model 3 (62 авто) и Chevrolet Bolt (46).

ТОП-10 популярных б/у электрокаров:

  1. Nissan Leaf – 166 авто
  2. Tesla Model 3 – 62
  3. Chevrolet Bolt – 46
  4. Renault Kango Z.E. – 44
  5. Volkswagen e-Golf – 43
  6. Renault Zoe – 38
  7. Tesla Model S – 38
  8. Tesla Model Y – 27
  9. Volkswagen e-Bora – 25
  10. Tesla Model X – 21

Новых электромобилей украинцы купили 159. В лидерах – премиальные электрокроссоверы.

Электромобили в Украине, продажи электромобилей, самые популярные электромобили
Среди новых моделей лидирует Audi e-tron
Фото: Audi

Самые популярные новые электромобили в Украине:

  1. Audi e-Tron – 23
  2. Mercedes-Benz EQC – 18
  3. Volvo XC40 Recharge – 15
  4. Jaguar i-Pace – 13
  5. Porsche Taycan – 13
  6. Nissan Leaf – 12
  7. Hyundai Ioniq 5 – 10
  8. Honda M-NV – 8
  9. JAC iEVS4 – 5
  10. Volkswagen e-Bora – 5
Важно
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Интересная деталь: по количеству электромобилей (свыше 32 тыс.) Украина с большим отрывом превосходит все соседние страны.

Ранее Фокус рассказывал о продажах новых авто в Украине. На рынке — новый лидер.