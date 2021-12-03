Украинцы активно покупают электромобили: ТОП-20 самых популярных моделей
В Украине стали покупать больше новых электромобилей, хотя по-прежнему преобладают подержанные авто.
За ноябрь в Украине впервые поставили на учет 862 электромобиля. Это немного меньше, чем в октябре, но сразу на 68% больше, чем за налогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Института исследований авторынка.
Как и прежде, в основном электромобили в Украине покупаются подержанными. Впрочем, доля б/у электрокаров постепенно уменьшается – в ноябре их купили 703, то есть 81,1% от общего количества.
Самый популярный электромобиль в подержанном сегменте – по-прежнему Nissan Leaf (166 шт.). Он серьезно опережает Tesla Model 3 (62 авто) и Chevrolet Bolt (46).
ТОП-10 популярных б/у электрокаров:
- Nissan Leaf – 166 авто
- Tesla Model 3 – 62
- Chevrolet Bolt – 46
- Renault Kango Z.E. – 44
- Volkswagen e-Golf – 43
- Renault Zoe – 38
- Tesla Model S – 38
- Tesla Model Y – 27
- Volkswagen e-Bora – 25
- Tesla Model X – 21
Новых электромобилей украинцы купили 159. В лидерах – премиальные электрокроссоверы.
Самые популярные новые электромобили в Украине:
- Audi e-Tron – 23
- Mercedes-Benz EQC – 18
- Volvo XC40 Recharge – 15
- Jaguar i-Pace – 13
- Porsche Taycan – 13
- Nissan Leaf – 12
- Hyundai Ioniq 5 – 10
- Honda M-NV – 8
- JAC iEVS4 – 5
- Volkswagen e-Bora – 5
Интересная деталь: по количеству электромобилей (свыше 32 тыс.) Украина с большим отрывом превосходит все соседние страны.
Ранее Фокус рассказывал о продажах новых авто в Украине. На рынке — новый лидер.