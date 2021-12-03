Українці активно купують електромобілі: ТОП-20 найпопулярніших моделей

В Україні почали купувати більше нових електромобілів, хоча, як і раніше, переважають вживані авто.

За листопад в Україні вперше поставили на облік 862 електромобілі. Це трохи менше, ніж у жовтні, але одразу на 68% більше, ніж за цей період минулого року. Про це свідчить статистика Інституту досліджень авторинку.

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Як і раніше, переважно електромобілі в Україні купуються вживаними. Втім, частка вживаних електрокарів поступово зменшується – у листопаді їх купили 703, тобто 81,1% загальної кількості.

[ + – ] Nissan Leaf — беззмінний лідер авторинку Фото: Nissan

Найпопулярніший електромобіль у вживаному сегменті – як і раніше, Nissan Leaf (166 шт.). Він серйозно випереджає Tesla Model 3 (62 авто) та Chevrolet Bolt (46).

ТОП-10 популярних електрокарів:

Nissan Leaf – 166 авто Tesla Model 3 – 62 Chevrolet Bolt – 46 Renault Kango ZE – 44 Volkswagen e-Golf – 43 Renault Zoe – 38 Tesla Model S – 38 Tesla Model Y – 27 Volkswagen e-Bora – 25 Tesla Model X – 21

Нових електромобілів українці придбали 159. У лідерах – преміальні електрокросовери.

[ + – ] Серед нових моделей лідирує Audi e-tron Фото: Audi

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні:

Audi e-Tron – 23 Mercedes-Benz EQC – 18 Volvo XC40 Recharge – 15 Jaguar i-Pace – 13 Porsche Taycan – 13 Nissan Leaf – 12 Hyundai Ioniq 5 – 10 Honda M-NV – 8 JAC iEVS4 – 5 Volkswagen e-Bora – 5

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Цікава деталь: за кількістю електромобілів (понад 32 тис.) Україна з великим відривом перевершує всі сусідні країни.

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