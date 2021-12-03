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Українці активно купують електромобілі: ТОП-20 найпопулярніших моделей

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Електромобілі в Україні, продаж електромобілів, найпопулярніші електромобілі.
Фото: Motor1.com | Продаж електрокарів збільшився на 68%

В Україні почали купувати більше нових електромобілів, хоча, як і раніше, переважають вживані авто.

За листопад в Україні вперше поставили на облік 862 електромобілі. Це трохи менше, ніж у жовтні, але одразу на 68% більше, ніж за цей період минулого року. Про це свідчить статистика Інституту досліджень авторинку.

Як і раніше, переважно електромобілі в Україні купуються вживаними. Втім, частка вживаних електрокарів поступово зменшується – у листопаді їх купили 703, тобто 81,1% загальної кількості.

Електромобілі в Україні, продаж електромобілів, найпопулярніші електромобілі.
Nissan Leaf — беззмінний лідер авторинку
Фото: Nissan

Найпопулярніший електромобіль у вживаному сегменті – як і раніше, Nissan Leaf (166 шт.). Він серйозно випереджає Tesla Model 3 (62 авто) та Chevrolet Bolt (46).

ТОП-10 популярних електрокарів:

  1. Nissan Leaf – 166 авто
  2. Tesla Model 3 – 62
  3. Chevrolet Bolt – 46
  4. Renault Kango ZE – 44
  5. Volkswagen e-Golf – 43
  6. Renault Zoe – 38
  7. Tesla Model S – 38
  8. Tesla Model Y – 27
  9. Volkswagen e-Bora – 25
  10. Tesla Model X – 21

Нових електромобілів українці придбали 159. У лідерах – преміальні електрокросовери.

Електромобілі в Україні, продаж електромобілів, найпопулярніші електромобілі.
Серед нових моделей лідирує Audi e-tron
Фото: Audi

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні:

  1. Audi e-Tron – 23
  2. Mercedes-Benz EQC – 18
  3. Volvo XC40 Recharge – 15
  4. Jaguar i-Pace – 13
  5. Porsche Taycan – 13
  6. Nissan Leaf – 12
  7. Hyundai Ioniq 5 – 10
  8. Honda M-NV – 8
  9. JAC iEVS4 – 5
  10. Volkswagen e-Bora – 5
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Цікава деталь: за кількістю електромобілів (понад 32 тис.) Україна з великим відривом перевершує всі сусідні країни.

Раніше Фокус розповідав про продаж нових авто в Україні. На ринку новий лідер.