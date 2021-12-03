Українці активно купують електромобілі: ТОП-20 найпопулярніших моделей
В Україні почали купувати більше нових електромобілів, хоча, як і раніше, переважають вживані авто.
За листопад в Україні вперше поставили на облік 862 електромобілі. Це трохи менше, ніж у жовтні, але одразу на 68% більше, ніж за цей період минулого року. Про це свідчить статистика Інституту досліджень авторинку.
Як і раніше, переважно електромобілі в Україні купуються вживаними. Втім, частка вживаних електрокарів поступово зменшується – у листопаді їх купили 703, тобто 81,1% загальної кількості.
Найпопулярніший електромобіль у вживаному сегменті – як і раніше, Nissan Leaf (166 шт.). Він серйозно випереджає Tesla Model 3 (62 авто) та Chevrolet Bolt (46).
ТОП-10 популярних електрокарів:
- Nissan Leaf – 166 авто
- Tesla Model 3 – 62
- Chevrolet Bolt – 46
- Renault Kango ZE – 44
- Volkswagen e-Golf – 43
- Renault Zoe – 38
- Tesla Model S – 38
- Tesla Model Y – 27
- Volkswagen e-Bora – 25
- Tesla Model X – 21
Нових електромобілів українці придбали 159. У лідерах – преміальні електрокросовери.
Найпопулярніші нові електромобілі в Україні:
- Audi e-Tron – 23
- Mercedes-Benz EQC – 18
- Volvo XC40 Recharge – 15
- Jaguar i-Pace – 13
- Porsche Taycan – 13
- Nissan Leaf – 12
- Hyundai Ioniq 5 – 10
- Honda M-NV – 8
- JAC iEVS4 – 5
- Volkswagen e-Bora – 5
Цікава деталь: за кількістю електромобілів (понад 32 тис.) Україна з великим відривом перевершує всі сусідні країни.
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