Перші фото нового електрокросоверf від Volvo

Polestar 3 стане першою моделлю шведської компанії, що випускається в США. Електрокар отримає автопілот

Опубліковано перші фото Polestar 3. Третя модель від електричного бренду Volvo дебютує у 2022 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Новий Polestar 3 виготовлятимуть на сучасному підприємстві в Чарльстоні (США), і він стане першою моделлю шведської марки, що випускається на північноамериканському континенті. Звичайно, саме ринок Штатів стане пріоритетним для електрокросовера. Його конкурентами називають Tesla Model Y, Audi e-tron і Mercedes-Benz EQC.

[ + – ] Запас ходу кросовера складе щонайменше 500 км. Фото: Volvo

Електромобіль Polestar 3 обклеєний плівкою камуфляжу, але можна розглянути деталі його дизайну. Віконна лінія кросовера відрізняється елегантним вигином, також привертають увагу тоненькі Т-подібні світлодіодні фари.

Polestar 3 з'явиться паралельно з Volvo XC90 третього покоління та запозичить у нього низку деталей. Разом із тим, електричний кросовер буде компактнішим і п'ятимісним (у XC90 сім місць). Крім того, заявлено, що електрокар отримає автопілот із лазерним далекоміром лідером, створений компанією NVidia.

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Показники Polestar 3 тримають у секреті. Швидше за все, електрокросовер отримає два мотори та повний привід, а його запас ходу перевищить 500 км. До речі, цією силовою установкою оснастять і флагманський електромобіль Polestar 5.

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