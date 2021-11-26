Обнаружен самый дешевый в мире пикап: он стоит от $3450 и продается на Alibaba

Китайский электрокар способен проехать до 110 км без подзарядки. Весит авто всего 670 кг.

Поступил в продажу необычный электрический пикап Bodo. Бюджетную модель оценили всего в 3650 долларов и продают на популярном китайском сайте Alibaba.

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[ + – ] Пикап достигает всего 2,6 м в длину Фото: alibaba.com [ + – ] Широкий выбор цветов позволяет выбрать пикап Bodo на любой вкус Фото: alibaba.com [ + – ] Грузовая платформа достигает 900 мм в длину и 1250 мм в ширину Фото: alibaba.com [ + – ] Бюджетную модель оценили всего в 3650 долларов Фото: alibaba.com

Примечательно, что китайский пикап можно заказать и оптом – если купить больше 10 машин, то цена снизится до $3450. Доставка электрокара займет около двух недель.

Китайский электромобиль Bodo – миниатюрное двухместное транспортное средство. По размеру он сопоставим со Smart:

Длина – 2600 мм

Ширина – 1275 мм

Высота – 1600 мм

Весит компактный электрический пикап всего 670 кг. Его грузовая платформа достигает 900 мм в длину и 1250 мм в ширину. Грузоподъемность автомобиля не указывается, но вряд ли она превышает 200-300 кг.

[ + – ] В салоне - монохромный дисплей панели приборов Фото: alibaba.com

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Дизайн Bodo получился весьма оригинальным – с рубленными формами и большой площадью остекления. Салон довольно-таки скромный – даже дисплей на панели приборов монохромный.

[ + – ] Масса пикапа - всего 670 кг Фото: alibaba.com

На задней оси установлен скромный 4-сильный электромотор. Максимальная скорость – 55 км/ч. Небольшая аккумуляторная батарея емкостью 9 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 90-110 км, а зарядить ее от домашней электросети можно за 6-8 часов.

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