Обнаружен самый дешевый в мире пикап: он стоит от $3450 и продается на Alibaba
Китайский электрокар способен проехать до 110 км без подзарядки. Весит авто всего 670 кг.
Поступил в продажу необычный электрический пикап Bodo. Бюджетную модель оценили всего в 3650 долларов и продают на популярном китайском сайте Alibaba.
Примечательно, что китайский пикап можно заказать и оптом – если купить больше 10 машин, то цена снизится до $3450. Доставка электрокара займет около двух недель.
Китайский электромобиль Bodo – миниатюрное двухместное транспортное средство. По размеру он сопоставим со Smart:
- Длина – 2600 мм
- Ширина – 1275 мм
- Высота – 1600 мм
Весит компактный электрический пикап всего 670 кг. Его грузовая платформа достигает 900 мм в длину и 1250 мм в ширину. Грузоподъемность автомобиля не указывается, но вряд ли она превышает 200-300 кг.Важно
Дизайн Bodo получился весьма оригинальным – с рубленными формами и большой площадью остекления. Салон довольно-таки скромный – даже дисплей на панели приборов монохромный.
На задней оси установлен скромный 4-сильный электромотор. Максимальная скорость – 55 км/ч. Небольшая аккумуляторная батарея емкостью 9 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 90-110 км, а зарядить ее от домашней электросети можно за 6-8 часов.
Ранее Фокус писал о компактном украинском электромобиле Konyk. Его оценили в $6500.