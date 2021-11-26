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Виявлено найдешевший у світі пікап: він коштує від $3450 і продається на Alibaba

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Китайський електромобіль, китайський пікап, китайський електрокар, електричний пікап
Фото: alibaba.com | Пікапи Bodo відрізняє оригінальний дизайн

Китайський електрокар здатний проїхати до 110 км. без підзарядки. Важить авто лише 670 кг.

Надійшов у продаж незвичайний електричний пікап Bodo. Бюджетну модель оцінили всього в 3650 доларів та продають на популярному китайському сайті Alibaba.

Пікап досягає всього 2,6 м у довжину.
Пікап досягає всього 2,6 м у довжину.
Фото: alibaba.com
Широкий вибір кольорів дозволяє вибрати пікап Bodo на будь-який смак
Широкий вибір кольорів дозволяє вибрати пікап Bodo на будь-який смак
Фото: alibaba.com
Вантажна платформа досягає 900 мм завдовжки і 1250 мм завширшки
Вантажна платформа досягає 900 мм завдовжки і 1250 мм завширшки
Фото: alibaba.com
Бюджетну модель оцінили лише у 3650 доларів
Бюджетну модель оцінили лише у 3650 доларів
Фото: alibaba.com
Пікап досягає всього 2,6 м у довжину.
Широкий вибір кольорів дозволяє вибрати пікап Bodo на будь-який смак
Вантажна платформа досягає 900 мм завдовжки і 1250 мм завширшки
Бюджетну модель оцінили лише у 3650 доларів

Примітно, що китайський пікап можна замовити і оптом — якщо купити більше 10 машин, ціна знизиться до $3450. Доставка електрокара займе близько двох тижнів.

Китайський електромобіль Bodo – мініатюрний двомісний транспортний засіб. За розміром він можна порівняти зі Smart:

  • Довжина – 2600 мм
  • Ширина – 1275 мм
  • Висота – 1600 мм

Важить компактний електричний пікап лише 670 кг. Його вантажна платформа досягає 900 мм завдовжки і 1250 мм завширшки. Вантажопідйомність автомобіля не вказується, але навряд чи вона перевищує 200-300 кг.

Китайський електромобіль, китайський пікап, китайський електрокар, електричний пікап
У салоні – монохромний дисплей панелі приладів
Фото: alibaba.com
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Дизайн Bodo вийшов досить оригінальним – з рубаними формами та великою площею скління. Салон досить скромний — навіть дисплей на панелі приладів монохромний.

Китайський електромобіль, китайський пікап, китайський електрокар, електричний пікап
Маса пікапа — всього 670 кг
Фото: alibaba.com

На задній осі встановлений скромний 4-сильний електродвигун. Максимальна швидкість — 55 км/год. Невелика акумуляторна батарея ємністю 9 кВт∙год забезпечує запас ходу в 90-110 км, а зарядити її від домашньої електромережі можна за 6-8 годин.

Раніше Фокус писав про компактний український електромобіль Konyk. Його оцінили у $6500.