Виявлено найдешевший у світі пікап: він коштує від $3450 і продається на Alibaba

Китайський електрокар здатний проїхати до 110 км. без підзарядки. Важить авто лише 670 кг.

Надійшов у продаж незвичайний електричний пікап Bodo. Бюджетну модель оцінили всього в 3650 доларів та продають на популярному китайському сайті Alibaba.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Пікап досягає всього 2,6 м у довжину. Фото: alibaba.com [ + – ] Широкий вибір кольорів дозволяє вибрати пікап Bodo на будь-який смак Фото: alibaba.com [ + – ] Вантажна платформа досягає 900 мм завдовжки і 1250 мм завширшки Фото: alibaba.com [ + – ] Бюджетну модель оцінили лише у 3650 доларів Фото: alibaba.com

Примітно, що китайський пікап можна замовити і оптом — якщо купити більше 10 машин, ціна знизиться до $3450. Доставка електрокара займе близько двох тижнів.

Китайський електромобіль Bodo – мініатюрний двомісний транспортний засіб. За розміром він можна порівняти зі Smart:

Довжина – 2600 мм

Ширина – 1275 мм

Висота – 1600 мм

Важить компактний електричний пікап лише 670 кг. Його вантажна платформа досягає 900 мм завдовжки і 1250 мм завширшки. Вантажопідйомність автомобіля не вказується, але навряд чи вона перевищує 200-300 кг.

[ + – ] У салоні – монохромний дисплей панелі приладів Фото: alibaba.com

Важливо

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів у світі за 2021 рік

Дизайн Bodo вийшов досить оригінальним – з рубаними формами та великою площею скління. Салон досить скромний — навіть дисплей на панелі приладів монохромний.

[ + – ] Маса пікапа — всього 670 кг Фото: alibaba.com

На задній осі встановлений скромний 4-сильний електродвигун. Максимальна швидкість — 55 км/год. Невелика акумуляторна батарея ємністю 9 кВт∙год забезпечує запас ходу в 90-110 км, а зарядити її від домашньої електромережі можна за 6-8 годин.

Раніше Фокус писав про компактний український електромобіль Konyk. Його оцінили у $6500.