Виявлено найдешевший у світі пікап: він коштує від $3450 і продається на Alibaba
Китайський електрокар здатний проїхати до 110 км. без підзарядки. Важить авто лише 670 кг.
Надійшов у продаж незвичайний електричний пікап Bodo. Бюджетну модель оцінили всього в 3650 доларів та продають на популярному китайському сайті Alibaba.
Примітно, що китайський пікап можна замовити і оптом — якщо купити більше 10 машин, ціна знизиться до $3450. Доставка електрокара займе близько двох тижнів.
Китайський електромобіль Bodo – мініатюрний двомісний транспортний засіб. За розміром він можна порівняти зі Smart:
- Довжина – 2600 мм
- Ширина – 1275 мм
- Висота – 1600 мм
Важить компактний електричний пікап лише 670 кг. Його вантажна платформа досягає 900 мм завдовжки і 1250 мм завширшки. Вантажопідйомність автомобіля не вказується, але навряд чи вона перевищує 200-300 кг.Важливо
Дизайн Bodo вийшов досить оригінальним – з рубаними формами та великою площею скління. Салон досить скромний — навіть дисплей на панелі приладів монохромний.
На задній осі встановлений скромний 4-сильний електродвигун. Максимальна швидкість — 55 км/год. Невелика акумуляторна батарея ємністю 9 кВт∙год забезпечує запас ходу в 90-110 км, а зарядити її від домашньої електромережі можна за 6-8 годин.
Раніше Фокус писав про компактний український електромобіль Konyk. Його оцінили у $6500.