ТОП-10 найпопулярніших кросоверів у світі за 2021 рік
У десятці наймасовіших кросоверів переважають японські моделі.
Кросовери – один із наймасовіших автомобільних сегментів у наші дні, і їхня популярність тільки зростає. Про це свідчать обсяги їх продажів, які залишаються високими, навіть попри глобальний дефіцит мікрочипів. Аналітична організація focus2move назвала найпопулярніші у світі кросовери 2021 року.
Лідер у сегменті незмінний — Toyota RAV4: із січня по серпень 2021 року по всьому світу продано 707229 цих автомобілів, тобто модель займає 3% ринку. Друге місце посідає Honda CR-V (527 854 авто та 2,4% ринку), а третє – Volkswagen Tiguan (381 982 шт., 1,8% ринку).
Замикають ТОП-5 Hyundai Tucson (373 594 авто) та Toyota Highlander (373 594). Як випливає зі статистики, найбільший попит мають японські кросовери.
Найпопулярніші у світі кросовери за 2021 рік:
- Toyota RAV4 — 707 229 проданих авто;
- Honda CR-V — 527854;
- Volkswagen Tiguan — 381982;
- Hyundai Tucson — 373594;
- Toyota Highlander — 373582;
- Kia Sportage — 273346;
- Mazda CX-5 — 267575;
- Haval H6 — 250262;
- Nissan Rogue/X-Trail — 240239;
- Nissan Qashqai — 226756.
Раніше Фокус розповідав про найдорожчу версію Toyota RAV4. Вона коштує майже 100 тисяч доларів.
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