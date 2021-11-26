ТОП-10 найпопулярніших кросоверів у світі за 2021 рік

У десятці наймасовіших кросоверів переважають японські моделі.

Кросовери – один із наймасовіших автомобільних сегментів у наші дні, і їхня популярність тільки зростає. Про це свідчать обсяги їх продажів, які залишаються високими, навіть попри глобальний дефіцит мікрочипів. Аналітична організація focus2move назвала найпопулярніші у світі кросовери 2021 року.

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Лідер у сегменті незмінний — Toyota RAV4: із січня по серпень 2021 року по всьому світу продано 707229 цих автомобілів, тобто модель займає 3% ринку. Друге місце посідає Honda CR-V (527 854 авто та 2,4% ринку), а третє – Volkswagen Tiguan (381 982 шт., 1,8% ринку).

[ + – ] Лідером у сегменті залишається Toyota RAV4 Фото: Toyota

Замикають ТОП-5 Hyundai Tucson (373 594 авто) та Toyota Highlander (373 594). Як випливає зі статистики, найбільший попит мають японські кросовери.

Найпопулярніші у світі кросовери за 2021 рік:

Toyota RAV4 — 707 229 проданих авто; Honda CR-V — 527854; Volkswagen Tiguan — 381982; Hyundai Tucson — 373594; Toyota Highlander — 373582; Kia Sportage — 273346; Mazda CX-5 — 267575; Haval H6 — 250262; Nissan Rogue/X-Trail — 240239; Nissan Qashqai — 226756.

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