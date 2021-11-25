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Kia показали найоригінальніший кросовер: у нього салон із листя та старих шпалер

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Фото: Kia | Kia Niro буде доступний у гібридній, гібридній підзаряджувальній та електричній версіях

Kia Niro, як і раніше, буде доступний у гібридних та електричних версіях.

Новий Kia Niro офіційно представлений на автосалоні в Сеулі. Кросовер надійде в продаж із початку 2022 року, причому як і раніше буде запропонований у гібридній, гібридній підзаряджувальній та електричній версіях. Про це повідомляє офіційний сайт Kia.

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Фари з'єднані смужкою, що світиться
Фото: Kia

Кросовер Kia Niro 2022 трохи підріс у розмірах і побудований на новій платформі. Дизайн став набагато виразнішим, ніж у попередника — з дворівневими діодними фарами (їх сполучає смуга, що світиться), пластиковими накладками на боковинах і забарвленими в чорний колір задніми стійками даху.

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Задні стійки покрівлі пофарбовані в чорний колір
Фото: Kia

У салоні кермо, круглий джойстик КПП та частина кнопок запозичені в електрокара Kia EV6 підглянули і компонування передньої панелі з розташованими поруч дисплеями віртуальної приладки та мультимедійної системи.

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В обробці використовуються екологічно безпечні матеріали. Так, обшивка стелі виконана з перероблених старих шпалер, а набивання сидінь отримане з листя евкаліпту. Фарба в салоні не містить бензолу.

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Кермо та селектор КПП запозичені в Kia EV6
Фото: Kia

Характеристики Kia Niro 2022 поки що не розголошують. Швидше за все, гібридні версії, як і раніше, будуть оснащувати 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором, але віддача силових установок збільшиться. Електромобіль Kia Niro запропонують у двох версіях потужності, а його запас ходу напевно зросте.

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