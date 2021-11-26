ТОП-10 самых популярных кроссоверов в мире за 2021 год
В десятке самых массовых кроссоверов преобладают японские модели.
Кроссоверы – один из самых массовых автомобильных сегментов в наши дни и их популярность только растет. Об этом свидетельствуют их объемы продаж, которые остаются высокими, даже несмотря на глобальный дефицит микрочипов. Аналитическая организация focus2move назвала самые популярные в мире кроссоверы 2021 года.
Лидер в сегменте неизменный – Toyota RAV4: с января по август 2021 года по всему миру продано 707 229 этих автомобилей, то есть модель занимает 3% рынка. Второе место занимает Honda CR-V (527 854 авто и 2,4% рынка), а третье – Volkswagen Tiguan (381 982 шт., 1,8% рынка).
Замыкают ТОП-5 Hyundai Tucson (373 594 авто) и Toyota Highlander (373 594). Как следует из статистики, наибольшим спросом пользуются японские кроссоверы.
Самые популярные в мире кроссоверы за 2021 год:
- Toyota RAV4 – 707 229 проданных авто;
- Honda CR-V – 527 854;
- Volkswagen Tiguan – 381 982;
- Hyundai Tucson – 373 594;
- Toyota Highlander – 373 582;
- Kia Sportage – 273 346;
- Mazda CX-5 – 267 575;
- Haval H6 – 250 262;
- Nissan Rogue/X-Trail – 240 239;
- Nissan Qashqai – 226 756.
Ранее Фокус рассказывал о самой дорогой версии Toyota RAV4. Она стоит почти 100 тыс. долларов.
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