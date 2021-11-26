ТОП-10 самых популярных кроссоверов в мире за 2021 год

В десятке самых массовых кроссоверов преобладают японские модели.

Кроссоверы – один из самых массовых автомобильных сегментов в наши дни и их популярность только растет. Об этом свидетельствуют их объемы продаж, которые остаются высокими, даже несмотря на глобальный дефицит микрочипов. Аналитическая организация focus2move назвала самые популярные в мире кроссоверы 2021 года.

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Лидер в сегменте неизменный – Toyota RAV4: с января по август 2021 года по всему миру продано 707 229 этих автомобилей, то есть модель занимает 3% рынка. Второе место занимает Honda CR-V (527 854 авто и 2,4% рынка), а третье – Volkswagen Tiguan (381 982 шт., 1,8% рынка).

[ + – ] Лидером в сегменте остается Toyota RAV4 Фото: Toyota

Замыкают ТОП-5 Hyundai Tucson (373 594 авто) и Toyota Highlander (373 594). Как следует из статистики, наибольшим спросом пользуются японские кроссоверы.

Самые популярные в мире кроссоверы за 2021 год:

Toyota RAV4 – 707 229 проданных авто; Honda CR-V – 527 854; Volkswagen Tiguan – 381 982; Hyundai Tucson – 373 594; Toyota Highlander – 373 582; Kia Sportage – 273 346; Mazda CX-5 – 267 575; Haval H6 – 250 262; Nissan Rogue/X-Trail – 240 239; Nissan Qashqai – 226 756.

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