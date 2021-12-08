Американський німець: новий Volkswagen Amarok 2022 показали на офіційних зображеннях

Volkswagen Amarok другого покоління порідниться з Ford Ranger. Пікап стане агресивнішим на вигляд.

Опубліковані офіційні рендери Volkswagen Amarok другої генерації. Пікап презентують у середині 2022 року й з осені він надійде у продаж. Про це повідомляє офіційний вебсайт Volkswagen.

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Новий Volkswagen Amarok запустять у виробництво на заводах в Аргентині та ПАР. Розробляли його разом із Ford і він побудований на рамній платформі пікапа Ford Ranger нового покоління.

[ + – ] У салоні з'явилися віртуальна приладка та великий сенсорний дисплей Фото: Volkswagen

Volkswagen Amarok 2022 виглядає агресивніше, ніж побратим. У нього виражені колісні арки, стрілоподібні світлодіодні фари та широкі грати радіатора. На рендерах показана екстремальна версія Wildtrack із позашляховою гумою і захисним пластиковим обважуванням.

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Салон Volkswagen Amarok практично повністю повторює інтер'єр Ford Ranger 2022. У нього запозичили і важіль КПП, і цифрову панель приладів, і великий тачскрін портретного формату. А ось кермо знайоме з Volkswagen Touareg.

[ + – ] Пікап збереже турбодизелі об'ємом 2,0 та 3,0 л. Фото: Volkswagen

Очікується, що пікап Volkswagen Amarok збереже турбодизелі об'ємом 2,0 та 3,0 л. Потім лінійку можливо розширять гібридна модифікація і сильний заряджений Amarok R.

На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну КПП та новий 10-ступінчастий автомат. Новий Volkswagen Amarok 2022 буде доступний із заднім повним або постійним повним приводом.

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