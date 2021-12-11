Серийный пикап Tesla Cybertruck впервые попал на фото и видео
Финальный вариант Tesla Cybertruck засняли с дрона. Он несколько отличается от прототипа.
В Калифорнии на тестовом полигоне Tesla дрона заснял пикап Cybertruck в серийной версии. Электромобиль проходит последние испытания, а в производство его планируют запустить в конце 2022 или начале 2023 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Серийный Tesla Cybertruck показался впервые, ранее видели только прототипы модели. Главные отличия от них – наличие огромного стеклоочистителя и зеркал заднего вида. Илон Маск объяснил, что планировал заменить зеркала камерами, однако в США это пока запрещено.Важно
В остальном пикап Tesla Cybertruck не изменился по сравнению с концепт-каром и сохранил футуристический рубленный дизайн. Кроме того, ранее Илон Маск сообщил, что топовая модификация получит управляемые задние колеса, пневмоподвеску и сразу четыре электромотора.
Напомним, что самый дорогой вариант Tesla Cybertruck сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и развивать 210 км/ч, а его запас хода составит 800 км. Такой электрокар стоит 69 900 долларов.
Базовая заднеприводная версия за $39 900 способна достичь 100 км/ч за 6,5 с и проехать 400 км без подзарядки. В полноприводном двухмоторном варианте запас хода – уже 480 км, а разгон до сотни занимает 4,5 с.
Ранее Фокус рассказывал, что в комплекте с Cybertruck можно будет купить электрический квадроцикл Tesla Cyberquad. Он сможет подзаряжаться от пикапа.