Новый Mini 2023 рассекретили перед премьерой: живые фото и все подробности

Mini выглядит знакомо, но стал компактнее. В салоне отсутствует панель приборов.

Mini нового поколения попался автомобильным папарацци. Хэтчбек засняли в Китае задолго до премьеры, которая состоится в начале 2023 года. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Хэтчбек получил оригинальные треугольные фонари Фото: Motor1.com

В Китае прототипы Mini проходят испытания и один из них засняли без камуфляжа. Дизайн хэтчбэка остается знакомым – он сохраняет характерный силуэт с короткими свесами кузова и малыми углами наклона стоек крыши.

[ + – ] Mini проходит тесты в Китае Фото: Motor1.com

Вместе с тем, фирменные круглые фары увеличены в размерах. Сзади обращают на себя внимание оригинальные треугольные фонари.

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В салоне Mini 2023 отсутствует традиционная панель приборов, но есть проекционный дисплей и оригинальный круглый центральный экран. Переключателей на центральной панели стало меньше.

[ + – ] В салоне нет щитка приборов Фото: Motor1.com

Скорее всего, на фото попался электромобиль Mini Cooper SE – его будут выпускать именно в Китае тогда, как бензиновые и дизельные версии продолжат собирать в британском Оксфорде. Известно, что хэтчбек будет построен на новой платформе FAAR и станет немного компактнее нынешней модели.

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