Новая Skoda Fabia 2021 удивила в краш-тесте: результаты (видео)

Skoda Fabia – одна из самых безопасных компактных моделей В-класса. Хэтчбек высоко оценили эксперты.

Новая Skoda Fabia четвертого поколения прошла краш-тесты по европейской методике EuroNCAP. Компактный хэтчбек отлично себя проявил и получил максимальную оценку в 5 звезд. Об этом сообщает официальный сайт EuroNCAP.

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[ + – ] Результаты Skoda Fabia - одни из лучших в В-классе Фото: Skoda

Результаты Skoda Fabia 2021 – одни из самых лучших в В-классе. Модель хорошо показала себя во всех видах краш-тестов:

Защита взрослых – 85%

Защита детей – 81%

Безопасность для пешеходов – 70%

Устройства безопасности – 71%

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Эксперты EuroNCAP отметили крепкий силовой каркас кузова и хорошую защиту водителя и пассажиров, независимо от их роста и комплекции. Передний бампер и капот выполнены таким образом, что снижают риск травм пешеходов при наезде.

[ + – ] Видео - Хэтчбек хорошо проявил себя во всех краш-тестах

В тесте принимал участие хэтчбек в версии Ambition с 1,0-литровым турбомотором TSI. Базовая комплектация Skoda Fabia 2021 в Евросоюзе включает 7 подушек безопасности, а также ограничитель скорости, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Среди опций есть боковые подушки безопасности для задних пассажиров и система полуавтономного вождения.

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