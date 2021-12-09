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Гараж на 40 миллионов: уникальную коллекцию редких ретро-авто распродали с аукциона (фото)

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коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
Фото: Sotheby’s | Аукцион провели прямо на гоночном треке Поль Рикар

Всего продали 77 раритетных автомобилей. Самый дорогой лот потянул на 6,2 млн. евро.

Во Франции на знаменитом автодроме Поль Рикар провели аукцион RM Sotheby’s. С молотка ушла целая коллекция автомобилей Жана Гикаса. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

В общей сложности продали сразу 77 раритетных автомобилей, а также старинные двигатели, коробки передач и другие детали. Общая стоимость всех лотов составила почти 40 миллионов евро. Часть ретро-авто демонстрировали свои способности прямо на гоночном треке.

коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione продали за 6,2 млн. евро
Фото: Sotheby’s

Самый дорогой автомобиль на аукционе – Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1955 года – за него выручили 6 192 500 евро. Всего выпустили лишь шесть таких купе с 240-сильным V12.

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Не менее ценным является Ferrari 250 GT Cabriolet Series I Pinin Farina 1958 года – его продали за 4 420 625 евро. Всего выпустили 40 эксклюзивных кабриолетов.

коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
Ferrari 250 GT Cabriolet Series I
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
Ferrari 575 GTC
Renault-Alpine A442
Renault-Alpine A442
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
Ferrari 512 BB/LM
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
Ferrari 275 GTB
Iso Grifo A3/C
Iso Grifo A3/C
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
Lamborghini Countach
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
Delage D8S
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
Jaguar XJ220 C LM
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
Renault-Alpine A442
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
Iso Grifo A3/C
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's
коллекция авто, редкие автомобили, ретро-авто, аукцион RM Sotheby's

Неожиданно дорогими оказались гоночные Ferrari 575 GTC 2005 года (2 648 750 евро), Renault-Alpine A442 1976 года (2 255 000 евро) и Ferrari 512 BB/LM 1981 года (1 973 750 евро).

Среди других ценных моделей – Ferrari 275 GTB 1965 года (2,1 млн. евро), редкий суперкар Iso Grifo A3/C с 400-сильным мотором от Corvette (1,8 млн. евро) и один из первых Lamborghini Countach (905 тыс. евро).

Кабриолет Delage D8S 1933 года с эксклюзивным кузовом от Portout купили за 848,7 тыс. евро, а гоночный Jaguar XJ220 C LM 1993 года – за 926 тыс. евро.

Ранее Фокус рассказывал о любимом Ferrari Жана-Поля Бельмондо. Суперкар также выставили на аукцион.