Гараж на 40 миллионов: уникальную коллекцию редких ретро-авто распродали с аукциона (фото)
Всего продали 77 раритетных автомобилей. Самый дорогой лот потянул на 6,2 млн. евро.
Во Франции на знаменитом автодроме Поль Рикар провели аукцион RM Sotheby’s. С молотка ушла целая коллекция автомобилей Жана Гикаса. Об этом сообщает сайт аукционного дома.
В общей сложности продали сразу 77 раритетных автомобилей, а также старинные двигатели, коробки передач и другие детали. Общая стоимость всех лотов составила почти 40 миллионов евро. Часть ретро-авто демонстрировали свои способности прямо на гоночном треке.
Самый дорогой автомобиль на аукционе – Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1955 года – за него выручили 6 192 500 евро. Всего выпустили лишь шесть таких купе с 240-сильным V12.Важно
Не менее ценным является Ferrari 250 GT Cabriolet Series I Pinin Farina 1958 года – его продали за 4 420 625 евро. Всего выпустили 40 эксклюзивных кабриолетов.
Неожиданно дорогими оказались гоночные Ferrari 575 GTC 2005 года (2 648 750 евро), Renault-Alpine A442 1976 года (2 255 000 евро) и Ferrari 512 BB/LM 1981 года (1 973 750 евро).
Среди других ценных моделей – Ferrari 275 GTB 1965 года (2,1 млн. евро), редкий суперкар Iso Grifo A3/C с 400-сильным мотором от Corvette (1,8 млн. евро) и один из первых Lamborghini Countach (905 тыс. евро).
Кабриолет Delage D8S 1933 года с эксклюзивным кузовом от Portout купили за 848,7 тыс. евро, а гоночный Jaguar XJ220 C LM 1993 года – за 926 тыс. евро.
Ранее Фокус рассказывал о любимом Ferrari Жана-Поля Бельмондо. Суперкар также выставили на аукцион.