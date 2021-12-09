Гараж на 40 миллионов: уникальную коллекцию редких ретро-авто распродали с аукциона (фото)

Всего продали 77 раритетных автомобилей. Самый дорогой лот потянул на 6,2 млн. евро.

Во Франции на знаменитом автодроме Поль Рикар провели аукцион RM Sotheby’s. С молотка ушла целая коллекция автомобилей Жана Гикаса. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

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В общей сложности продали сразу 77 раритетных автомобилей, а также старинные двигатели, коробки передач и другие детали. Общая стоимость всех лотов составила почти 40 миллионов евро. Часть ретро-авто демонстрировали свои способности прямо на гоночном треке.

[ + – ] Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione продали за 6,2 млн. евро Фото: Sotheby’s

Самый дорогой автомобиль на аукционе – Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1955 года – за него выручили 6 192 500 евро. Всего выпустили лишь шесть таких купе с 240-сильным V12.

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Не менее ценным является Ferrari 250 GT Cabriolet Series I Pinin Farina 1958 года – его продали за 4 420 625 евро. Всего выпустили 40 эксклюзивных кабриолетов.

[ + – ] Ferrari 250 GT Cabriolet Series I [ + – ] Ferrari 575 GTC [ + – ] Renault-Alpine A442 [ + – ] Ferrari 512 BB/LM [ + – ] Ferrari 275 GTB [ + – ] Iso Grifo A3/C [ + – ] Lamborghini Countach [ + – ] Delage D8S [ + – ] Jaguar XJ220 C LM

Неожиданно дорогими оказались гоночные Ferrari 575 GTC 2005 года (2 648 750 евро), Renault-Alpine A442 1976 года (2 255 000 евро) и Ferrari 512 BB/LM 1981 года (1 973 750 евро).

Среди других ценных моделей – Ferrari 275 GTB 1965 года (2,1 млн. евро), редкий суперкар Iso Grifo A3/C с 400-сильным мотором от Corvette (1,8 млн. евро) и один из первых Lamborghini Countach (905 тыс. евро).

Кабриолет Delage D8S 1933 года с эксклюзивным кузовом от Portout купили за 848,7 тыс. евро, а гоночный Jaguar XJ220 C LM 1993 года – за 926 тыс. евро.

Ранее Фокус рассказывал о любимом Ferrari Жана-Поля Бельмондо. Суперкар также выставили на аукцион.