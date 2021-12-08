Капсула времени: в Украине обнаружена 20-летняя Таврия в состоянии нового авто (фото)

За два десятилетия Таврия проехала менее 1000 км. Автомобиль превосходно сохранился.

В Черновцах нашли идеально сохраненная Таврия ЗАЗ-1102 2002 года. Автомобиль выглядит как новый и практически не эксплуатировался. Объявление о продаже ЗАЗ выставлено на сайте Auto.ria.

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[ + – ] Большую часть времени автомобиль простоял в гараже Фото: auto.ria.com

Купить Таврию можно всего за 2800 долларов, что не так уж и много за автомобиль в идеальном состоянии. На его одометре красуется пробег в 914 км. Украинский хетчбэк хранили в гараже и практически не выезжали на нем. С 2002 года у авто был только один владелец.

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Практически сразу после покупки Таврии сделали антикоррозийную обработку, а потому на кузове нет ни пятнышка ржавчины. Хорошо сохранился и салон ЗАЗ-1102, так что это настоящая капсула времени.

[ + – ] Салон ЗАЗ-1102 - в превосходном состоянии Фото: auto.ria.com

Конкретно этот автомобиль – один из ранних вариантов обновленной Tavria Nova. Автомобиль, как известно, доработали совместно со специалистами Daewoo и внесли в конструкцию свыше 300 изменений.

[ + – ] Пробег автомобиля - всего 914 км Фото: auto.ria.com

Украинский хетчбэк оснащен 1,2-литровым карбюраторным двигателем МеМЗ-2457 мощностью 58 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 151 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 16,2 с.

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