Капсула часу: в Україні виявлено 20-річну "Таврію" в стані нового авто (фото)

За два десятиліття "Таврія" проїхала менше ніж 1000 км. Автомобіль чудово зберігся.

У Чернівцях знайшли ідеально збережену "Таврію" ЗАЗ-1102 2002 року. Автомобіль має вигляд нвоого та практично не експлуатувався. Оголошення про продаж ЗАЗу розміщено на сайті Auto.ria.

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[ + – ] Велику частину часу автомобіль простояв у гаражі Фото: auto.ria.com

Купити "Таврію" можна всього за 2800 доларів, що не так багато за автомобіль в ідеальному стані. На його одометрі красується пробіг 914 км. Український хетчбек зберігали в гаражі та практично не виїжджали на ньому. З 2002 року в авто був лише один власник.

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Практично відразу після покупки "Таврії" зробили антикорозійну обробку, а тому на кузові немає жодної цятки іржі. Добре зберігся й салон ЗАЗ-1102, тож це справжня капсула часу.

[ + – ] Салон ЗАЗ-1102 — у чудовому стані Фото: auto.ria.com

Саме цей автомобіль — один із ранніх варіантів оновленої Tavria Nova. Автомобіль, як відомо, доопрацювали спільно з фахівцями Daewoo та внесли в конструкцію понад 300 змін.

[ + – ] Пробіг автомобіля – всього 914 км Фото: auto.ria.com

Український хетчбек оснащений 1,2-літровим карбюраторним двигуном МЕМЗ-2457 потужністю 58 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розвинути 151 км/год та розганяється до 100 км/год за 16,2 с.

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