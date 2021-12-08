Капсула часу: в Україні виявлено 20-річну "Таврію" в стані нового авто (фото)
За два десятиліття "Таврія" проїхала менше ніж 1000 км. Автомобіль чудово зберігся.
У Чернівцях знайшли ідеально збережену "Таврію" ЗАЗ-1102 2002 року. Автомобіль має вигляд нвоого та практично не експлуатувався. Оголошення про продаж ЗАЗу розміщено на сайті Auto.ria.
Купити "Таврію" можна всього за 2800 доларів, що не так багато за автомобіль в ідеальному стані. На його одометрі красується пробіг 914 км. Український хетчбек зберігали в гаражі та практично не виїжджали на ньому. З 2002 року в авто був лише один власник.Важливо
Практично відразу після покупки "Таврії" зробили антикорозійну обробку, а тому на кузові немає жодної цятки іржі. Добре зберігся й салон ЗАЗ-1102, тож це справжня капсула часу.
Саме цей автомобіль — один із ранніх варіантів оновленої Tavria Nova. Автомобіль, як відомо, доопрацювали спільно з фахівцями Daewoo та внесли в конструкцію понад 300 змін.
Український хетчбек оснащений 1,2-літровим карбюраторним двигуном МЕМЗ-2457 потужністю 58 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розвинути 151 км/год та розганяється до 100 км/год за 16,2 с.
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