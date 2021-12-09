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Гараж на 40 мільйонів: унікальну колекцію рідкісних ретро-авто розпродали з аукціону (фото)

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колекція авто, рідкісні автомобілі, ретро-авто, аукціон RM Sotheby's
Фото: Sotheby’s | Аукціон провели прямо на гоночному треку Поль Рікар

Усього продали 77 раритетних автомобілів. Найдорожчий лот потягнув на 6,2 млн євро.

У Франції на знаменитому автодромі Поль Рікар провів аукціон RM Sotheby's. З молотка пішла ціла колекція автомобілів Жана Гікаса. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

Загалом продали одразу 77 раритетних автомобілів, а також старовинні двигуни, коробки передач та інші деталі. Загальна вартість усіх лотів склала майже 40 мільйонів євро. Частина ретро-авто демонструвала свої здібності прямо на гоночному треку.

колекція авто, рідкісні автомобілі, ретро-авто, аукціон RM Sotheby's
Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione продали за 6,2 млн євро
Фото: Sotheby’s

Найдорожчий автомобіль на аукціоні — Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1955 — за нього виручили 6 192 500 євро. Усього випустили лише шість таких купе з 240-сильним V12.

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Не менш цінним є Ferrari 250 GT Cabriolet Series I Pinin Farina 1958 — його продали за 4 420 625 євро. Усього випустили 40 ексклюзивних кабріолетів.

Ferrari 250 GT Cabriolet Series I
Ferrari 250 GT Cabriolet Series I
Ferrari 575 GTC
Ferrari 575 GTC
Renault-Alpine A442
Renault-Alpine A442
Ferrari 512 BB/LM
Ferrari 512 BB/LM
Ferrari 275 GTB
Ferrari 275 GTB
Iso Grifo A3/C
Iso Grifo A3/C
Lamborghini Countach
Lamborghini Countach
Delage D8S
Delage D8S
Jaguar XJ220 C LM
Jaguar XJ220 C LM
Ferrari 250 GT Cabriolet Series I
Ferrari 575 GTC
Renault-Alpine A442
Ferrari 512 BB/LM
Ferrari 275 GTB
Iso Grifo A3/C
Lamborghini Countach
Delage D8S
Jaguar XJ220 C LM

Несподівано дорогими виявилися гоночні Ferrari 575 GTC 2005 року (2 648 750 євро), Renault-Alpine A442 1976 (2 255 000 євро) та Ferrari 512 BB/LM 1981 (1 973 750 євро).

Серед інших цінних моделей — Ferrari 275 GTB 1965 (2,1 млн євро), рідкісний суперкар Iso Grifo A3/C з 400-сильним мотором від Corvette (1,8 млн євро) та один із перших Lamborghini Countach (905 тис. євро).

Кабріолет Delage D8S 1933 з ексклюзивним кузовом від Portout купили за 848,7 тис. євро, а гоночний Jaguar XJ220 C LM 1993 року — за 926 тис. євро.

Раніше Фокус розповідав про улюблений Ferrari Жан-Поль Бельмондо. Суперкар також виставили на аукціон.