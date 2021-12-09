Гараж на 40 мільйонів: унікальну колекцію рідкісних ретро-авто розпродали з аукціону (фото)

Усього продали 77 раритетних автомобілів. Найдорожчий лот потягнув на 6,2 млн євро.

У Франції на знаменитому автодромі Поль Рікар провів аукціон RM Sotheby's. З молотка пішла ціла колекція автомобілів Жана Гікаса. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

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Загалом продали одразу 77 раритетних автомобілів, а також старовинні двигуни, коробки передач та інші деталі. Загальна вартість усіх лотів склала майже 40 мільйонів євро. Частина ретро-авто демонструвала свої здібності прямо на гоночному треку.

[ + – ] Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione продали за 6,2 млн євро Фото: Sotheby’s

Найдорожчий автомобіль на аукціоні — Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1955 — за нього виручили 6 192 500 євро. Усього випустили лише шість таких купе з 240-сильним V12.

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Не менш цінним є Ferrari 250 GT Cabriolet Series I Pinin Farina 1958 — його продали за 4 420 625 євро. Усього випустили 40 ексклюзивних кабріолетів.

[ + – ] Ferrari 250 GT Cabriolet Series I [ + – ] Ferrari 575 GTC [ + – ] Renault-Alpine A442 [ + – ] Ferrari 512 BB/LM [ + – ] Ferrari 275 GTB [ + – ] Iso Grifo A3/C [ + – ] Lamborghini Countach [ + – ] Delage D8S [ + – ] Jaguar XJ220 C LM

Несподівано дорогими виявилися гоночні Ferrari 575 GTC 2005 року (2 648 750 євро), Renault-Alpine A442 1976 (2 255 000 євро) та Ferrari 512 BB/LM 1981 (1 973 750 євро).

Серед інших цінних моделей — Ferrari 275 GTB 1965 (2,1 млн євро), рідкісний суперкар Iso Grifo A3/C з 400-сильним мотором від Corvette (1,8 млн євро) та один із перших Lamborghini Countach (905 тис. євро).

Кабріолет Delage D8S 1933 з ексклюзивним кузовом від Portout купили за 848,7 тис. євро, а гоночний Jaguar XJ220 C LM 1993 року — за 926 тис. євро.

Раніше Фокус розповідав про улюблений Ferrari Жан-Поль Бельмондо. Суперкар також виставили на аукціон.