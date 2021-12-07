З автографом зірки: улюблений Ferrari Жана-Поля Бельмондо піде з молотка (відео)

Бельмондо володів цим Ferrari 512 BBi цілих 17 років. Актор залишив на автомобілі свій автограф.

У Франції на аукціон Aguttes виставили суперкар Ferrari 512 BBi 1982 року. Автомобіль довгий час належав знаменитому французькому актору Жану-Полю Бельмондо, а тому буде недешевим – за нього планують отримати 350-450 тис. євро. Про це повідомляє сайт аукціону.

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[ + – ] Відомий актор володів суперкаром з 1985 до 2002 року.

Бельмондо вирішив купити Ferrari 512 BBi у 1985 році, тобто автомобіль дістався йому не новим. Акторові автомобіль дуже подобався і він володів ним 17 років, хоча їздив небагато — сумарний пробіг за цей час складає близько 30 тис. км.

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У 2002 році Бельмондо продав Ferrari 512 BBi подружньому подружжю колекціонерів. Причому зберігся навіть договір з підписом зірки, а ще автограф Бельмондо красується на кузові Ferrari.

[ + – ] Усього випущено 1000 Ferrari 512 BBi [ + – ] Купе розвиває 280 км/год [ + – ] Пробіг авто — 40 978 км [ + – ] Суперкар оснащений опозитним 12-циліндровим двигуном [ + – ] Бельмондо залишив автограф на авто

У 2015 році суперкар знову змінив власника. Його викупив салон продажу ретро-авто і провів реставрацію на заводі Ferrari в Маранелло. Зараз пробіг 40-річного купе складає 40 978 км, а його стан ідеальний.

[ + – ] Ексклюзивний Ferrari оцінюють у 350-450 тис. євро

Ferrari 512 BBi — фінальна версія моделі Berlinetta Boxer, що випускалася у 1981-1984 роках. Усього зібрали 1000 таких суперкарів із 5,0-літровим опозитним 12-циліндровим двигуном на 340 к. с. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 5,1 с і розвиває 280 км/год.

Раніше Фокус розповідав про авто Тома Круза, на якому актор вчився їздити. Його продали з аукціону за 2 мільйони доларів.