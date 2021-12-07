С автографом звезды: любимый Ferrari Жана-Поля Бельмондо уйдет с молотка (видео)

Бельмондо владел этим Ferrari 512 BBi целых 17 лет. Актер оставил на автомобиле свой автограф.

Во Франции на аукцион Aguttes выставили суперкар Ferrari 512 BBi 1982 года. Автомобиль долгое время принадлежал знаменитому французскому актеру Жану-Полю Бельмондо, а потому будет недешевым – за него планируют выручить 350-450 тыс. евро. Об этом сообщает сайт аукциона.

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[ + – ] Известный актер владел суперкаром с 1985 по 2002 годы

Бельмондо решил купить Ferrari 512 BBi в 1985 году, то есть автомобиль достался ему не новым. Актеру автомобиль очень нравился и он владел им 17 лет, хотя ездил немного – суммарный пробег за это время составляет около 30 тыс. км.

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В 2002 году Бельмондо продал Ferrari 512 BBi супружеской чете коллекционеров. Причем, сохранился даже договор с подписью звезды, а еще автограф Бельмондо красуется на кузове Ferrari.

[ + – ] Всего выпущено 1000 Ferrari 512 BBi [ + – ] Купе развивает 280 км/ч [ + – ] Пробег авто - 40 978 км [ + – ] Суперкар оснащен оппозитным 12-цилиндровым мотором [ + – ] Бельмондо оставил автограф на авто

В 2015 году суперкар снова сменил владельца. Его выкупил салон по продаже ретро-авто и провел реставрацию на заводе Ferrari в Маранелло. Сейчас пробег 40-летнего купе составляет 40 978 км, а его состояние идеальное.

[ + – ] Эксклюзивный Ferrari оценивают в 350-450 тыс. евро

Ferrari 512 BBi – финальная версия модели Berlinetta Boxer, выпускавшаяся в 1981-1984 годах. Всего собрали 1000 таких суперкаров с 5,0-литровым оппозитным 12-цилиндровым двигателем на 340 л. с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с и развивает 280 км/ч.

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