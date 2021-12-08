Полное фиаско: электромобили от Renault неожиданно провалили краш-тесты (видео)

Электрокары Renault Zoe и Dacia Spring заработали очень низкие оценки за краш-тесты. Защита при ДТП признана недостаточной.

Неприятным сюрпризом завершились краш-тесты EuroNCAP для Renault. Электромобили французской марки и дочерней компании Dacia показали очень низкий уровень безопасности, причем одно авто получило оценку в 0 звезд. Об этом сообщает официальный сайт EuroNCAP.

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Если точнее, то ни одной звезды не заработал электрокар Renault Zoe. Эксперты EuroNCAP отметили низкий уровень защиты во всех краш-тестах, опасность для пешеходов при наезде и отсутствие современных электронных систем безопасности. Результаты Zoe не впечатляют:

Защита взрослых – 43%

Защита детей – 52%

Безопасность для пешеходов – 41%

Устройства безопасности – 14%

[ + – ] Эксперты EuroNCAP отметили низкий уровень защиты во всех краш-тестах Renault Zoe

Отмечается, что современный Renault Zoe 2021 – глубоко модернизированная версия модели 2012 года. При обновлении установили новые боковые подушки безопасности, оказавшиеся менее эффективными – они защищают только туловище, хотя до этого эйрбеги прикрывали и голову.

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Также базовая комплектация Renault Zoe не включает технологии контроля полосы движения и автоматического торможения, хотя последняя – станет стандартной с 1 марта 2022 года.

[ + – ] Результат Dacia Spring - одна звезда из возможных пяти Фото: Motor1.com

Электрокроссовер Dacia Spring (также известный в некоторых странах как Renault City K-ZE) заработал одну звезду из пяти возможных, то есть выступил чуть лучше:

Защита взрослых – 49%

Защита детей – 56%

Безопасность для пешеходов – 39%

Устройства безопасности – 32%

[ + – ] При лобовом и боковом ударах в Dacia Spring под угрозой грудная клетка водителя и голова заднего пассажира

Краш-тесты EuroNCAP показали, что при лобовом и боковом ударах под угрозой грудная клетка водителя, а также голова заднего пассажира. Электрокару также не хватает современного оборудования по безопасности.

Ранее Фокус рассказывал, что краш-тесты EuroNCAP прошли китайские автомобили и они показали себя очень неплохо.