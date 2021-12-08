Полное фиаско: электромобили от Renault неожиданно провалили краш-тесты (видео)
Электрокары Renault Zoe и Dacia Spring заработали очень низкие оценки за краш-тесты. Защита при ДТП признана недостаточной.
Неприятным сюрпризом завершились краш-тесты EuroNCAP для Renault. Электромобили французской марки и дочерней компании Dacia показали очень низкий уровень безопасности, причем одно авто получило оценку в 0 звезд. Об этом сообщает официальный сайт EuroNCAP.
Если точнее, то ни одной звезды не заработал электрокар Renault Zoe. Эксперты EuroNCAP отметили низкий уровень защиты во всех краш-тестах, опасность для пешеходов при наезде и отсутствие современных электронных систем безопасности. Результаты Zoe не впечатляют:
- Защита взрослых – 43%
- Защита детей – 52%
- Безопасность для пешеходов – 41%
- Устройства безопасности – 14%
Отмечается, что современный Renault Zoe 2021 – глубоко модернизированная версия модели 2012 года. При обновлении установили новые боковые подушки безопасности, оказавшиеся менее эффективными – они защищают только туловище, хотя до этого эйрбеги прикрывали и голову.Важно
Также базовая комплектация Renault Zoe не включает технологии контроля полосы движения и автоматического торможения, хотя последняя – станет стандартной с 1 марта 2022 года.
Электрокроссовер Dacia Spring (также известный в некоторых странах как Renault City K-ZE) заработал одну звезду из пяти возможных, то есть выступил чуть лучше:
- Защита взрослых – 49%
- Защита детей – 56%
- Безопасность для пешеходов – 39%
- Устройства безопасности – 32%
Краш-тесты EuroNCAP показали, что при лобовом и боковом ударах под угрозой грудная клетка водителя, а также голова заднего пассажира. Электрокару также не хватает современного оборудования по безопасности.
Ранее Фокус рассказывал, что краш-тесты EuroNCAP прошли китайские автомобили и они показали себя очень неплохо.