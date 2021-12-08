Повне фіаско: електромобілі від Renault зненацька провалили краш-тести (відео)

Електрокари Renault Zoe та Dacia Spring заробили дуже низькі оцінки за краш-тести. Захист під час ДТП визнаний недостатнім.

Неприємним сюрпризом завершились краш-тести EuroNCAP для Renault. Електромобілі французької марки та дочірньої компанії Dacia показали дуже низький рівень безпеки, причому одне авто отримало оцінку в 0 зірок. Про це повідомляє офіційний вебсайт EuroNCAP.

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Якщо точніше, то жодної зірки не заробив електрокар Renault Zoe. Експерти EuroNCAP відзначили низький рівень захисту в усіх краш-тестах, небезпеку для пішоходів при наїзді та відсутність сучасних електронних систем безпеки. Результати Zoe не вражають:

захист дорослих — 43%;

захист дітей — 52%;

безпека для пішоходів — 41%;

пристрої безпеки — 14%.

[ + – ] Експерти EuroNCAP зазначили низький рівень захисту в усіх краш-тестах Renault Zoe

Зазначається, що сучасний Renault Zoe 2021 є глибоко модернізованою версією моделі 2012 року. У процесі оновлення встановили нові бічні подушки безпеки, що виявилися менш ефективними — вони захищають лише тулуб, хоча до цього ейрбеги прикривали голову.

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Також базова комплектація Renault Zoe не враховує технології контролю смуги руху й автоматичного гальмування, хоча остання стане стандартною з 1 березня 2022 року.

[ + – ] Результат Dacia Spring — одна зірка з можливих п'яти Фото: Motor1.com

Електрокросовер Dacia Spring (також відомий у деяких країнах як Renault City K-ZE) заробив одну зірку з п'яти можливих, тобто виступив трохи краще:

захист дорослих — 49%;

захист дітей — 56%;

безпека для пішоходів — 39%;

пристрої безпеки — 32%.

[ + – ] Під час лобового та бічного ударів у Dacia Spring під загрозою грудна клітка водія і голова заднього пасажира

Краш-тести EuroNCAP показали, що під час лобового та бічного ударів під загрозою грудна клітка водія, а також голова заднього пасажира. Електрокару також не вистачає сучасного обладнання з безпеки.

Раніше Фокус розповідав, що краш-тести EuroNCAP пройшли китайські автомобілі, і вони показали себе дуже непогано.