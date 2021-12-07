Peugeot повністю відмовиться від бензинових і дизельних двигунів

Peugeot планує поступово перейти на випуск електромобілів. У Європі це станеться з 2030 року.

Європейські заводи Peugeot повністю перейдуть на випуск електромобілів до 2030 року. Французька компанія вирішила поступово відмовитися від бензинових і дизельних двигунів. Про це заявила генеральна директорка Peugeot Лінда Джексон в інтерв'ю Automotive News.

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За її словами, з 2030 року нові Peugeot в Європі будуть електромобілями. Справа в тому, що Євросоюз планує вже з 2035 року заборонити продаж нових бензинових і дизельних авто. Разом із тим компанія ще деякий час продовжить випускати моделі з двигунами внутрішнього згоряння для інших ринків.

[ + – ] Peugeot 308 незабаром отримає електричну версію Фото: Stellantis

Електромобілі Peugeot будуть побудовані на повністю нових платформах STLA Small, Medium і Large. Також Лінда Джексон повідомила про найближчі електричні новинки бренду. Так, незабаром, представлять електромобіль Peugeot 308, а також електричний варіант з'явиться у кросовера 3008 третього покоління.

Плани Peugeot вписуються у загальну стратегію електрифікації концерну Stellantis. Так, із 2026 року повністю електричним стане бренд DS, 2027 — Alfa Romeo, а 2028 — Opel.

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Разом із тим, СЕО Stellantis Карлос Таварес зазначив, що наразі собівартість електромобілів у півтора рази вища за бензинові аналоги. Електрифікація призведе до зростання цін на нові авто, а також скорочення тисяч робочих місць, адже електрокари простіші у виробництві.

Раніше Фокус розповідав про плани Nissan представити 15 електромобілів до 2030 року. Частина з них уже розсекречена.