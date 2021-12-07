Peugeot полностью откажется от бензиновых и дизельных двигателей

Peugeot планирует постепенно перейти на выпуск электромобилей. В Европе это произойдет с 2030 года.

Европейские заводы Peugeot полностью перейдут на выпуск электромобилей к 2030 году. Французская компания решила постепенно отказаться от бензиновых и дизельных двигателей. Об этом заявила генеральный директор Peugeot Линда Джексон в интервью изданию Automotive News.

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По ее словам, с 2030 года все новые Peugeot в Европе будут электромобилями. Дело в том, что Евросоюз планирует уже с 2035 года запретить продажу новых бензиновых и дизельных авто. Вместе с тем, компания еще некоторое время продолжит выпускать модели с двигателями внутреннего сгорания для других рынков.

[ + – ] Peugeot 308 вскоре получит электрическую версию Фото: Stellantis

Электромобили Peugeot будут построены на полностью новых платформах STLA Small, Medium и Large. Также Линда Джексон сообщила о ближайших электрических новинках бренда. Так, вскоре, представят электромобиль Peugeot 308, а еще электрический вариант появится у кроссовера 3008 третьего поколения.

Планы Peugeot вписываются в общую стратегию электрификации концерна Stellantis. Так, с 2026 года полностью электрическим станет бренд DS, в 2027 – Alfa Romeo, а в 2028 – Opel.

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Вместе с тем, СЕО Stellantis Карлос Таварес отметил, что на данный момент себестоимость электромобилей в полтора раза выше, чем бензиновых аналогов. Электрификация приведет к росту цен на новые авто, а также к сокращению тысяч рабочих мест, ведь электрокары проще в производстве.

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