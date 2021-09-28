Новый Peugeot 308 пошел в производство: подарок на День рождения

Новый Peugeot 308 третьего поколения предложен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях. Можно выбрать хэтчбек и универсал.

Во французском Мюлузе стартовала сборка нового Peugeot 308 2022. Модель С-класса поступила в производство аккурат в день рождения Peugeot – компании исполнилось 211 лет. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

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Следует отметить, что Peugeot выпускает автомобили с 1891 года, но до этого (с 1810 года) французская компания производила кофемолки, мельницы для перца, а затем – и велосипеды.

[ + – ] Производство нового Пежо 308 стартовало в день 211-летия Peugeot Фото: Stellantis

Новый Peugeot 308 третьего поколения стал выразительнее на вид – у него рельефные боковины, огромная решетка радиатора и характерные "клыки" ходовых огней. Как и прежде, модель предложена в кузовах хэтчбек и универсал.

Салон Peugeot 308 выполнен в фирменной стилистике i-Cockpit — с небольшим рулевым колесом и высоко расположенной виртуальной панелью приборов. Вместо рычага автоматической КПП теперь установлен небольшой джойстик. Новый Пежо 308 стал просторнее, а объем багажника вырос до 412 л в хэтчбеке и до 608 л – в универсале.

[ + – ] Салон выполнен в стилистике i-Cockpit Фото: Stellantis

Модель предлагают с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 110 и 130 л. с., а также с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем. Кроме того, появились подзаряжаемые гибриды Peugeot 308 мощностью 180 л. с. и 225 л. с., способные проехать до 60 км в электрическом режиме.

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