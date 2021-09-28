Подарунок на день народження: новий Peugeot 308 надійшов у виробництво

Новий Peugeot 308 третього покоління запропонований у бензинових, дизельних і гібридних версіях. Можна вибрати хетчбек і універсал.

У французькому Мюлузі стартувала збірка нового Peugeot 308 2022. Модель С-класу поступила у виробництво акурат у день народження Peugeot — компанії виповнилося 211 років. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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Варто зазначити, що Peugeot випускає автомобілі з 1891 року, але до цього (з 1810 року) французька компанія виробляла кавомолки, млини для перцю, а потім — і велосипеди.

[ + – ] Виробництво нового Пежо 308 стартувало в день 211-річчя Peugeot Фото: Stellantis

Новий Peugeot 308 третього покоління став виразнішим на вигляд — у нього рельєфні боковини, величезна решітка радіатора і характерні "ікла" ходових вогнів. Як і раніше, модель запропонована в кузовах хетчбек і універсал.

Салон Peugeot 308 виконаний у фірмовій стилістиці i-Cockpit — з невеликим кермовим колесом і високо розташованою віртуальною панеллю приладів. Замість важеля автоматичної КПП тепер встановлений невеликий джойстик. Новий Пежо 308 став просторішим, а обсяг багажника виріс до 412 л в хетчбеку і до 608 л — в універсалі.

[ + – ] Салон виконаний у стилістиці i-Cockpit Фото: Stellantis

Модель пропонують з 1,2-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 110 і 130 к. с., а також з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем. Крім того, з'явилися гібриди Peugeot 308 потужністю 180 к. с. і 225 к. с., здатні проїхати до 60 км в електричному режимі.

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