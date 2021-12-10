Нова Skoda Fabia 2021 здивувала у краш-тесті: результати (відео)

Skoda Fabia — одна з найбезпечніших компактних моделей В-класу. Хетчбек високо оцінили експерти.

Нова Skoda Fabia четвертого покоління пройшла краш-тести за європейською методикою EuroNCAP. Компактний хетчбек добре себе проявив та отримав максимальну оцінку 5 зірок. Про це повідомляє офіційний вебсайт EuroNCAP.

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[ + – ] Результати Skoda Fabia — одні з найкращих у В-класі Фото: Skoda

Результати Skoda Fabia 2021 — одні з найкращих у В-класі. Модель добре показала себе у всіх видах краш-тестів:

захист дорослих — 85%;

захист дітей — 81%;

безпека для пішоходів — 70%;

пристрої безпеки — 71%.

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Експерти EuroNCAP зазначили міцний силовий каркас кузова та гарний захист водія і пасажирів, незалежно від їх зросту та комплекції. Передній бампер і капот виконані так, що знижують ризик травм пішоходів під час наїзду.

[ + – ] Відео - хетчбек добре проявив себе у всіх краш-тестах

У тесті брав участь хетчбек у версії Ambition з 1,0-літровим турбомотором TSI. Базова комплектація Skoda Fabia 2021 у Євросоюзі враховує 7 подушок безпеки, а також обмежувач швидкості, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі. Серед опцій є бічні подушки безпеки для задніх пасажирів і система напівавтономного кермування.

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