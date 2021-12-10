Новий Mini 2023 розсекретили перед прем'єрою: живі фото та всі подробиці

Mini має знайомий вигляд, але став компактнішим. У салоні немає панелі приладів.

Mini нового покоління попався автомобільним папараці. Хетчбек зафільмували в Китаї задовго до прем'єри, яка відбудеться на початку 2023 року. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Хетчбек отримав оригінальні трикутні ліхтарі Фото: Motor1.com

У Китаї прототипи Mini проходять випробування, і один із них зняли без камуфляжу. Дизайн хетчбека залишається знайомим – він зберігає характерний силует із короткими звисами кузова та малими кутами нахилу стійок даху.

[ + – ] Mini проходить тести в Китаї Фото: Motor1.com

Разом із тим фірмові круглі фари збільшені в розмірах. Ззаду привертають увагу оригінальні трикутні ліхтарі.

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У салоні Mini 2023 відсутня традиційна панель приладів, але є проекційний дисплей і оригінальний круглий центральний екран. Перемикачів на центральній панелі поменшало.

[ + – ] У салоні немає щитка приладів Фото: Motor1.com

Швидше за все, на фото попався електромобіль Mini Cooper SE – його випускатимуть саме в Китаї, тоді як бензинові та дизельні версії продовжать збирати в британському Оксфорді. Відомо, що хетчбек буде побудований на новій платформі FAAR і стане трохи компактнішим за нинішню модель.

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