Kia відродить популярну сімейну модель: тепер це кросовер

Kia Carens повертається у новому форматі після трьох років відсутності на ринку. Модель запропонують із бензиновими та дизельними двигунами.

Опубліковано перші рендери Kia Carens нового покоління. Сімейна модель повертається, хоч у дещо зміненому вигляді. Представлять її в Індії 16 грудня і саме в цій країні налагодять виробництво. Про це повідомляє офіційний сайт корейської марки.

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Справа в тому, що новий Kia Carens – вже не мінівен, а кросовер. По рендерам видно, що дизайн виконаний у дусі молодшого Kia Soul. Капот став вищим, а біля лобового скла зменшено кут нахилу. До того ж, збільшено кліренс і з'явився пластиковий захисний обвіс. Тоненькі фари та ліхтарі – світлодіодні.

[ + – ] Модель побудована на платформі кросовера Kia Seltos Фото: Kia

Kia Carens 2022 запропонують у версіях на 5 та 7 місць. На зображенні салону видно великий 10,25-дюймовий сенсорний екран по центру передньої панелі. Кермо та перемикачі знайомі по кросоверу Kia Seltos.

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Саме на платформі Seltos і збудовано новий Kia Carens. Швидше за все, його оснащуватимуть бензиновими двигунами об'ємом 1,5 л (115 к. с.) та 2,0 л (150 к. с.), а також 1,5-літровим 115-сильним турбодизелем.

[ + – ] У салоні встановлено великий дисплей Фото: Kia

Нагадаємо, мінівен Kia Carens випускали з 1999 по 2018 роки і за цей час побачили світ три покоління моделі. Carens продавали в Європі, Північній Америці та Азії.

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