Для українських доріг: Mitsubishi представили містку альтернативу кросоверу

Mitsubishi Xpander — мінівен підвищеної прохідності з великим кліренсом. Модель пройшла оновлення.

Опубліковано перші фото Mitsubishi Xpander 2022. Семимісний позашляховий мінівен пройшов оновлення та буде представлений публіці 11 листопада на автошоу в Джакарті. Про це повідомляє сайт Drive.

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[ + – ] Кліренс мінівену збільшений до 225 мм. Фото: прес-служба/Mitsubishi

Новий Mitsubishi Xpander впізнається, перш за все, за зміненою передньою частиною. У мінівена нові фари та грати радіатора, а також агресивніший передній бампер.

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Крім того, за рахунок збільшених звисів кузова автомобіль виріс на 120 мм — до 4620 мм завдовжки. Його кліренс збільшений до 225 мм – це більше, ніж у багатьох кросоверів.

[ + – ] У салоні замінено кермо та передню панель Фото: прес-служба/Mitsubishi

У салоні замінено кермове колесо та передню панель. Нові та перемикачі клімат-контролю, причому частина з них – сенсорні (що рідкість для бюджетної моделі). Також з'явився підлокітник з боксом усередині, а за доплату тепер доступне електронне гальмо стоянки.

[ + – ] Mitsubishi Xpander отримав підлокітник з відсіком усередині Фото: прес-служба/Mitsubishi

Mitsubishi Xpander 2022 зберіг 1,5-літровий 105-сильний бензиновий двигун, але тепер замість 4-ступеневої автоматичної КПП мінівену пропонують безступеневий варіатор. Привід — як і раніше, тільки передній. Підвіску переналаштовували для підвищення комфорту їзди.

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