Для украинских дорог: Mitsubishi представили вместительную альтернативу кроссоверу

Mitsubishi Xpander — минивэн повышенной проходимости с большим клиренсом. Модель прошла обновление.

Опубликованы первые фото Mitsubishi Xpander 2022. Семиместный внедорожный минивэн прошел обновление и будет представлен публике 11 ноября на автошоу в Джакарте. Об этом сообщает сайт Drive.

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[ + – ] Клиренс минивэна увеличен до 225 мм Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Новый Mitsubishi Xpander узнается, прежде всего, по измененной передней части. У минивэна новые фары и решетка радиатора, а также более агрессивный передний бампер.

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Кроме того, за счет увеличенных свесов кузова автомобиль подрос на 120 мм — до 4620 мм в длину. Его клиренс увеличен до 225 мм – это больше, чем у многих кроссоверов.

[ + – ] В салоне заменены руль и передняя панель Фото: пресс-служба/Mitsubishi

В салоне заменены рулевое колесо и передняя панель. Новые и переключатели климат-контроля, причем часть из них – сенсорные (что редкость для бюджетной модели). Также появился подлокотник с боксом внутри, а за доплату теперь доступен электронный стояночный тормоз.

[ + – ] Mitsubishi Xpander получил подлокотник с отсеком внутри Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Mitsubishi Xpander 2022 сохранил 1,5-литровый 105-сильный бензиновый двигатель, но теперь вместо 4-ступенчатой автоматической КПП минивэну предлагают бесступенчатый вариатор. Привод – по-прежнему только передний. Подвеску перенастроили для повышения комфорта езды.

Ранее Фокус рассказывал о новом гибридном кроссовере Mitsubishi. Он способен проехать 87 км на электротяге.