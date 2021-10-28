Mitsubishi представили мощный гибридный кроссовер для украинской полиции

Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения стал мощнее и теперь способен проехать 87 км на электротяге. Появилась и версия на 7 мест.

Линейку Mitsubishi Outlander 2022 пополнил подзаряжаемый гибрид PHEV. Кроссовер уже доступен для заказа в Японии по цене от 4,6 млн. иен ($40 500), а в других странах он появится в следующем году. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Гибридная установка стала мощнее Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Новый Mitsubishi Outlander PHEV сохранил силовую установку предшественника, но ее существенно доработали. Бензиновый 2,4-литровый двигатель теперь развивает 133 л. с., передний электромотор – 116 л. с., а задний – 136 л. с. Суммарная мощность не указывается – по предварительным данным, она вырастет с 224 до примерно 280 л. с.

[ + – ] На электротяге кроссовер проедет 87 км Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Установлена и увеличенная аккумуляторная батарея на 20 кВт∙ч. Теперь гибридный кроссовер Mitsubishi может проехать целых 87 км на электротяге. Кроме того, улучшена система полного привода S-AWC.

[ + – ] В салоне изменили виртуальную панель приборов Фото: пресс-служба/Mitsubishi

С виду плаг-ин гибрид Mitsubishi Outlander практически ничем не отличается от бензиновой модели. Его выдают разве что особые 20-дюймовые диски и шильдики PHEV на кузове.

В салоне изменили виртуальную панель приборов. Кроме того, отныне Mitsubishi Outlander PHEV доступен не только в пятиместной, но и в семиместной версии. Для того, чтобы установить третий ряд сидений, пришлось изменить конструкцию аккумуляторной батареи (она расположена под полом багажника). Комплектация Mitsubishi Outlander PHEV пополнилась системой полуавтономного вождения MI-PILOT.

[ + – ] Впервые у гибрида появился третий ряд сидений Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Напомним, что гибриды Mitsubishi Outlander PHEV предыдущего поколения использует Патрульная полиция Украины. В общей сложности МВД закупило свыше 600 таких кроссоверов. Вполне возможно, что модель новой генерации со времени также появится у полицейских.

Также Фокус рассказывал, что сразу две гибридные версии получил новый Range Rover. Внедорожник подрос в размерах и стал еще роскошнее.