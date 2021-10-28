Mitsubishi представили потужний гібридний кросовер для української поліції

Mitsubishi Outlander PHEV нового покоління став потужнішим і тепер здатний проїхати 87 км на електротязі. З'явилася версія на 7 місць.

Лінійку Mitsubishi Outlander 2022 поповнив гібрид PHEV, що заряджається. Кросовер вже доступний для замовлення в Японії за ціною від 4,6 млн ієн ($40 500), а в інших країнах він з'явиться наступного року. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Гібридна установка стала потужнішою Фото: прес-служба/Mitsubishi

Новий Mitsubishi Outlander PHEV зберіг силову установку попередника, але її суттєво доопрацювали. Бензиновий 2,4-літровий двигун тепер розвиває 133 к. с., передній електродвигун – 116 к. с., а задній – 136 к. с. Сумарна потужність не вказується — за попередніми даними, вона зросте зі 224 до 280 к. с.

[ + – ] На електротязі кросовер проїде 87 км. Фото: прес-служба/Mitsubishi

Встановлено та збільшено акумуляторну батарею на 20 кВт∙год. Тепер гібридний кросовер Mitsubishi може проїхати цілих 87 км на електротязі. Крім того, покращено систему повного приводу S-AWC.

[ + – ] У салоні змінили віртуальну панель приладів Фото: прес-служба/Mitsubishi

На вигляд плаг-ін гібрид Mitsubishi Outlander практично нічим не відрізняється від бензинової моделі. Його видають хіба що спеціальні 20-дюймові диски та шильдики PHEV на кузові.

У салоні змінили віртуальну панель приладів. Крім того, відтепер Mitsubishi Outlander PHEV доступний не тільки у п'ятимісцевій, а й у семимісцевій версії. Щоб встановити третій ряд сидінь, довелося змінити конструкцію акумуляторної батареї (вона розташована під підлогою багажника). Комплектація Mitsubishi Outlander PHEV поповнилася системою напівавтономного керування MI-PILOT.

[ + – ] Вперше в гібрида з'явився третій ряд сидінь Фото: прес-служба/Mitsubishi

Нагадаємо, що гібриди Mitsubishi Outlander PHEV попереднього покоління використовує Патрульна поліція України. Загалом МВС закупило понад 600 таких кросоверів. Цілком можливо, що модель нової генерації з часу з'явиться також у поліцейських.

Також Фокус розповідав, що одразу дві гібридні версії отримав новий Range Rover. Позашляховик підріс у розмірах і став ще розкішнішим.