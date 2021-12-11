Серійний пікап Tesla Cybertruck вперше потрапив на фото та відео

Фінальний варіант Tesla Cybertruck зняли з дрону. Він дещо відрізняється від прототипу.

У Каліфорнії на тестовому полігоні Tesla дрона зняв пікап Cybertruck у серійній версії. Електромобіль проходить останні випробування, а у виробництво його планують запустити наприкінці 2022 або на початку 2023 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Серійну модель видають дзеркала та склоочисник Фото: carscoops.com

Серійний Tesla Cybertruck здався вперше, раніше бачили лише прототипи моделі. Головні відмінності від них – наявність величезного склоочисника та дзеркал заднього виду. Ілон Маск пояснив, що планував замінити дзеркала камерами, однак у США це поки що заборонено.

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В іншому пікап Tesla Cybertruck не змінився в порівнянні з концепт-каром і зберіг футуристичний рубаний дизайн. Крім того, раніше Ілон Маск повідомив, що топова модифікація отримає керовані задні колеса, пневмопідвіску і відразу чотири електромотори.

[ + – ] Електрокар зберіг футуристичний дизайн Фото: carscoops.com

Найдорожчий варіант Tesla Cybertruck зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 с і розвивати 210 км/ год, а його запас ходу складе 800 км /год. Такий електрокар коштує 69 900 доларів.

[ + – ] Виробництво пікапа стартує через рік

Базова задньопривідна версія за $39 900 здатна досягти 100 км/год за 6,5 с та проїхати 400 км без підзарядки. У повнопривідному двомоторному варіанті запас ходу — вже 480 км, а розгін до сотні займає 4,5 с.

Раніше Фокус розповідав, що у комплекті з Cybertruck можна буде купити електричний квадроцикл Tesla Cyberquad. Він зможе заряджатися від пікапа.