Электрический кроссовер Lexus готовится потеснить Tesla: первые фото электрокара
Lexus RZ 450e начнут продавать с 2023 года. Кроссовер будет доступен с одним или двумя моторами.
Опубликованы официальные фото Lexus RZ 450e. Электрический кроссовер показали в рамках презентации стратегии электрификации концерна Toyota. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.
Полноценная презентация Lexus RZ 450e пройдет под конец следующего года, а старт его продаж запланирован на 2023 год. Среди конкурентов называют Tesla Model Y, а также Audi Q4 e-tron и Mercedes-Benz EQA.
RZ 450e – первый электромобиль Lexus специальной постройки, то есть его не переделали из бензиновой модели, как, например, Lexus UX 300e. В основе авто лежит платформа e-TNGA, которую также используют новые Toyota bZ4X и Subaru Solterra.Важно
Новый Lexus RZ 450e по дизайну схож с собратьями Subaru и Toyota, но его крыша более покатая, а оконная линия изогнута. К тому же, передняя часть выполнена в фирменном стиле Lexus и имитирует веретенообразную решетку радиатора бензиновых моделей.
Характеристики Lexus RZ 450e пока неизвестны, но родственные электрокроссоверы Toyota и Subaru предлагают в 204-сильной переднеприводной и 218-сильной полноприводной модификациях. Обе они оснащены батареей на 71,4 кВт∙ч, а запас хода составляет 500 и 460 км, соответственно. Впрочем, не исключено, что Lexus будет мощнее.
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