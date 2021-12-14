Электрический кроссовер Lexus готовится потеснить Tesla: первые фото электрокара

Lexus RZ 450e начнут продавать с 2023 года. Кроссовер будет доступен с одним или двумя моторами.

Опубликованы официальные фото Lexus RZ 450e. Электрический кроссовер показали в рамках презентации стратегии электрификации концерна Toyota. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Полноценная презентация Lexus RZ 450e пройдет под конец следующего года, а старт его продаж запланирован на 2023 год. Среди конкурентов называют Tesla Model Y, а также Audi Q4 e-tron и Mercedes-Benz EQA.

[ + – ] Продажи кроссовера стартуют в 2023 году Фото: Lexus

RZ 450e – первый электромобиль Lexus специальной постройки, то есть его не переделали из бензиновой модели, как, например, Lexus UX 300e. В основе авто лежит платформа e-TNGA, которую также используют новые Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Важно

Уникальную бензиновую Tesla Model S впервые показали на фото и видео

Новый Lexus RZ 450e по дизайну схож с собратьями Subaru и Toyota, но его крыша более покатая, а оконная линия изогнута. К тому же, передняя часть выполнена в фирменном стиле Lexus и имитирует веретенообразную решетку радиатора бензиновых моделей.

[ + – ] Запас хода электрокара достигнет 500 км Фото: Lexus

Характеристики Lexus RZ 450e пока неизвестны, но родственные электрокроссоверы Toyota и Subaru предлагают в 204-сильной переднеприводной и 218-сильной полноприводной модификациях. Обе они оснащены батареей на 71,4 кВт∙ч, а запас хода составляет 500 и 460 км, соответственно. Впрочем, не исключено, что Lexus будет мощнее.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит флагманский электрокар. Он станет преемником седана Phaeton.