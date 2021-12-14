Уникальную бензиновую Tesla Model S впервые показали на фото и видео
Бензиновый двигатель помог вернуть Tesla Model S к жизни. Переделка электрокара получилась непростой.
Электрокар Tesla Model S прошел очень нестандартную доработку. Популярную модель оснастили бензиновым двигателем. Об этом идет речь в видео на Youtube-канале Rich Rebuilds.
Идея выполнить необычный тюнинг Tesla Model S родилась у американца Рича Бенуа после того, как его электромобиль пострадал от наводнения. Силовая установка Tesla оказалась непригодной для дальнейшего использования.
Рич решил установить под капот 6,2-литровый 426-сильный V8 LS3 от Chevrolet Camaro и 6-ступенчатую механическую КПП. Однако просто заменить электромоторы бензиновым двигателем не получилось.
Чтобы довольно крупный мотор поместился в передний багажник Tesla Model S, пришлось переделывать силовой каркас кузова. А для установки дифференциала необходимо было изменить конструкцию задней оси.
Интересно, что тюнерам удалось изменить виртуальную панель приборов и добавить тахометр. Кроме того, в салоне появился рычаг КПП. Заливную горловину бензобака вывели в отверстие, где раньше был зарядный порт.Важно
К слову, это не первая Tesla с бензиновым мотором. Ранее его получил и кроссовер Tesla Model Y, причем он получился даже дешевле стандартной электрической версии.
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