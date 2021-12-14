Уникальную бензиновую Tesla Model S впервые показали на фото и видео

Бензиновый двигатель помог вернуть Tesla Model S к жизни. Переделка электрокара получилась непростой.

Электрокар Tesla Model S прошел очень нестандартную доработку. Популярную модель оснастили бензиновым двигателем. Об этом идет речь в видео на Youtube-канале Rich Rebuilds.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Идея выполнить необычный тюнинг Tesla Model S родилась у американца Рича Бенуа после того, как его электромобиль пострадал от наводнения. Силовая установка Tesla оказалась непригодной для дальнейшего использования.

[ + – ] Под капот установили 6,2-литровый V8 от Chevrolet Camaro Фото: скриншот/YouTube

Рич решил установить под капот 6,2-литровый 426-сильный V8 LS3 от Chevrolet Camaro и 6-ступенчатую механическую КПП. Однако просто заменить электромоторы бензиновым двигателем не получилось.

[ + – ] Конструкцию авто пришлось существенно переделать

Чтобы довольно крупный мотор поместился в передний багажник Tesla Model S, пришлось переделывать силовой каркас кузова. А для установки дифференциала необходимо было изменить конструкцию задней оси.

Интересно, что тюнерам удалось изменить виртуальную панель приборов и добавить тахометр. Кроме того, в салоне появился рычаг КПП. Заливную горловину бензобака вывели в отверстие, где раньше был зарядный порт.

Важно

Не прошло и пяти лет: грузовая Tesla Semi поступила в производство (видео)

К слову, это не первая Tesla с бензиновым мотором. Ранее его получил и кроссовер Tesla Model Y, причем он получился даже дешевле стандартной электрической версии.

Также Фокус рассказывал о квадроцикле Tesla Cyberquad. Его оценили всего в 1900 долларов.