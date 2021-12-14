Унікальну бензинову Tesla Model S уперше показали на фото та відео
Бензиновий двигун допоміг повернути Tesla Model S до життя. Переробка електрокара вийшла непростою.
Електрокар Tesla Model S пройшов дуже нестандартне доопрацювання. Популярну модель оснастили бензиновим двигуном. Про це йдеться у відео на Youtube-каналі Rich Rebuilds.
Ідея виконати незвичайний тюнінг Tesla Model S народилася в американця Річа Бенуа після того, як його електромобіль постраждав від повені. Силова установка Tesla виявилася непридатною для подальшого використання.
Річ вирішив встановити під капот 6,2-літровий 426-сильний V8 LS3 від Chevrolet Camaro та 6-ступінчасту механічну КПП. Однак просто замінити електромотори бензиновим двигуном не вдалося.
Щоб досить великий двигун помістився в передній багажник Tesla Model S, довелося переробляти силовий каркас кузова. А для встановлення диференціала необхідно було змінити конструкцію задньої осі.
Цікаво, що тюнерам вдалося змінити віртуальну панель приладів і додати тахометр. Крім того, в салоні з'явився важіль КПП. Заливну горловину бензобака вивели в отвір, де раніше був зарядний порт.Важливо
До речі, це не перша Tesla із бензиновим мотором. Раніше його отримав і кросовер Tesla Model Y, причому він вийшов навіть дешевшим за стандартну електричну версію.
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