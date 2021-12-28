У 2021 році у світі недовипустять майже 10 млн авто: у всьому винен дефіцит
Виправити ситуацію вийде не раніше за другу половину 2022 року.
За результатами 2021 року недовиробництво автомобілів у світі становитиме 9,6 млн одиниць. Такий прогноз опублікувало консалтингове агентство LMC Automotive, повідомляє видання The Telegraph.
Глобальний авторинок у 2021 році демонструє зростання в 12% і випустять лише близько 84,9 млн легкових машин. Проте варто враховувати, що порівнюють показники з карантинним 2020 роком, коли автовиробництво обвалилося, оскільки більшість компаній зупиняли заводи тривалий час.
Спочатку прогнози на 2021 рік були набагато оптимістичнішими, проте дефіцит мікрочипів не дозволив авторинку відновитися до рівня 2018-2019 років.
Низку підприємств галузі знову довелося зупиняти, і реальні показники ринку погіршилися порівняно з прогнозами на 9,6 млн авто. Найбільше брак мікросхем вдарив по Європі – там недовиробництво становило 3 млн автомобілів. У LMC Automotive припускають, що ситуація почне покращуватись не раніше другої половини 2022 року. Залишково ж подолати дефіцит мікрочипів вдасться лише у 2023 році.Важливо
Саме нестача мікрочипів стала причиною падіння попиту на вживані автомобілі із США в Україні. А Toyota навіть почала використовувати дефектні деталі, щоб уникнути зупинки конвеєра.
Також Фокус повідомляв, що через дефіцит мікросхем подорожчають уживані автомобілі і в Україні.