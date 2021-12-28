У 2021 році у світі недовипустять майже 10 млн авто: у всьому винен дефіцит

Виправити ситуацію вийде не раніше за другу половину 2022 року.

За результатами 2021 року недовиробництво автомобілів у світі становитиме 9,6 млн одиниць. Такий прогноз опублікувало консалтингове агентство LMC Automotive, повідомляє видання The Telegraph.

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Глобальний авторинок у 2021 році демонструє зростання в 12% і випустять лише близько 84,9 млн легкових машин. Проте варто враховувати, що порівнюють показники з карантинним 2020 роком, коли автовиробництво обвалилося, оскільки більшість компаній зупиняли заводи тривалий час.

[ + – ] Найбільше від дефіциту постраждала Європа Фото: AP

Спочатку прогнози на 2021 рік були набагато оптимістичнішими, проте дефіцит мікрочипів не дозволив авторинку відновитися до рівня 2018-2019 років.

Низку підприємств галузі знову довелося зупиняти, і реальні показники ринку погіршилися порівняно з прогнозами на 9,6 млн авто. Найбільше брак мікросхем вдарив по Європі – там недовиробництво становило 3 млн автомобілів. У LMC Automotive припускають, що ситуація почне покращуватись не раніше другої половини 2022 року. Залишково ж подолати дефіцит мікрочипів вдасться лише у 2023 році.

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Саме нестача мікрочипів стала причиною падіння попиту на вживані автомобілі із США в Україні. А Toyota навіть почала використовувати дефектні деталі, щоб уникнути зупинки конвеєра.

Також Фокус повідомляв, що через дефіцит мікросхем подорожчають уживані автомобілі і в Україні.